Premier League (J37) : Chelsea bat Liverpool et relance la course à la Ligue des Champions, Arsenal fête Wenger

A Stamford Bridge, Chelsea a complètement relancé la course à la Ligue des Champions en dominant Liverpool (1-0), grâce à un but d'Olivier Giroud. Dans le même temps, pour la dernière d'Arsène Wenger à l'Emirates Stadium, Arsenal a écrasé Burnley (5-0).

Dans la course à la Ligue des Champions, Chelsea est loin d’avoir abdiqué. Ce dimanche, à Stamford Bridge, les Blues ont dominé Liverpool (1-0), grâce à un but d’Olivier Giroud, et se relancent. Quelques jours après sa demi-finale retour en Coupe d’Europe, les Reds sont pourtant mieux rentrés dans la rencontre. Malheureusement pour les joueurs de Jürgen Klopp, Sadio Mané a raté de belles opportunités d’ouvrir le score (23eme et 30eme) et se sont fait punir dans la foulée. Derrière, sur un centre de Victor Moses, Giroud a placé sa tête et a ainsi donné l’avantage aux siens (32eme). Devant au score, Chelsea a ensuite tenté de gérer face aux assauts de Liverpool, de plus en plus émoussés physiquement au fil des minutes. D’ordinaire si tranchant, le trio (Salah, Firmino et Mané) n’a finalement pas posé beaucoup de problèmes à l’arrière-garde des Londoniens. Au final, Chelsea s’impose donc sans briller et enchaîne un quatrième succès de suite. Forts de cela, les joueurs d’Antonio Conte reviennent à deux points de Tottenham et trois de Liverpool, mais comptent un match en moins que son adversaire du jour. La réception d’Huddersfield mercredi sera donc déterminante avant la dernière journée de Premier League le week-end prochain.

Enfin, pour la dernière à domicile d’Arsène Wenger, les Gunners ne se sont pas manqué, en s’imposant face à Burnley (5-0). Jamais inquiétés en première période, les Gunners ont ouvert le score dès la 14eme minute, grâce à Pierre-Emerick Aubameyang, sur une passe décisive d’Alexandre Lacazette. Le Français a ensuite été buteur, dans les arrêts de jeu de la première période, sur un centre en retrait de Bellerin. Revenus avec de meilleures intentions en deuxième période, Burnley s’est malheureusement fait surprendre à la 54eme minute, lorsque Sead Kolasinac, bien servi par Wilshere, va porter le score à 3-0. Un but qui a complètement coupé les jambes des Clarets, qui ont encaissé un autre but par Alex Iwobi, à la 65eme minute. Derrière, Aubameyang a ensuite inscrit un doublé à la 74eme minute, juste avant que Wenger n’offre une dernière apparition à l’Emirates à son capitaine, Per Mertesacker. Une belle dernière en hommage au technicien français.

