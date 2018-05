Premier League (J37) : Brighton se sauve contre Manchester United

Avec sa victoire de vendredi contre Manchester United (1-0, 37eme journée), Brighton est officiellement maintenu en Premier League.

En ouverture de la 37eme journée de Premier League, Manchester United s’est incliné à la surprise générale sur la pelouse de Brighton, vendredi soir. Après trois victoires de rang, toutes compétitions confondues, les troupes de José Mourinho se sont inclinées sur le plus petit des scores face aux Seagulls, qui ont fait la différence sur une réalisation de Pascal Gross (57eme). Une défaite qui pourrait permettre à Liverpool et Tottenham de réduire l’écart avec les Red Devils. Avec respectivement cinq et six points d’avance sur la concurrence, les coéquipiers de Paul Pogba ne sont pas assurés de conserver leur deuxième place, mais il y a tout de même une certaine marge de sécurité avec un match en retard à disputer contre West Ham (et la réception de Watford pour clôturer le championnat). De leur côté, les hommes de Chris Hughton sont officiellement maintenus parmi l’élite. Incapables de remporter le moindre match depuis le 4 mars dernier (contre Arsenal), les partenaires de Bruno Saltor ont relancé la machine au meilleur des moments. Pas d’ascenseur pour les Bleu et Blanc.

👏 FT: Albion will play their football in the @premierleague next season! A second-half header from Gross sees Hughton’s team secure the points needed to guarantee safety. A brilliant performance from the Seagulls, on a special night at the Amex Stadium. #BHAFC 1 #MUFC 0 #BHAMUN pic.twitter.com/YHIGnV3xx6 — Brighton & Hove Albion ⚽ (@OfficialBHAFC) 4 mai 2018