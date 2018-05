Premier League (J36) : Vainqueur de Watford, Tottenham revient sur les Reds

Ce lundi soir, Tottenham a tranquillement dominé Watford (2-0) à Wembley, grâce à des réalisations de Dele Alli et Harry Kane. Victorieux, les coéquipiers d'un Hugo Lloris décisif reviennent à un point de Liverpool (3eme) et comptent encore un match en moins sur ces derniers.

Sans briller, les Spurs ont fait le boulot en clôture de la 36eme journée de Premier League. Face à Watford, les joueurs de Mauricio Pochettino l’ont emporté (2-0) et font un grand pas vers la qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Pourtant, Watford a bien démarré cette rencontre mais a été puni par une grosse bévue de son gardien. Sur un centre de Kieran Trippier, Oréstis Karnézis a relâché le ballon et Dele Alli en a profité pour ouvrir le score (1-0, 16eme). Malgré ce coup du sort, les Hornets n’ont pas abdiqué, loin de là. Mais, Andre Gray (28eme), Abdoulaye Doucouré (36eme) et Richarlison (43eme) sont tombés sur un Hugo Lloris inspiré et intraitable sur sa ligne. Au retour des vestiaires, c’est cependant Harry Kane qui a doublé la mise (48eme) et a mis fin aux espoirs des visiteurs. Après un étonnant raté de sa part, l’Anglais a marqué son 27eme but de la saison en championnat sur un centre de Trippier, encore une fois décisif contre Watford.

Ce deuxième but rapide des Londoniens en début de seconde période a brisé l’élan des joueurs de Javi Gracia et Tottenham a géré et a même failli prendre le large, mais Jan Vertonghen a trouvé le poteau (68eme). Derrière, le Brésilien Richarlison s’est encore manqué dans la surface adverse (70eme) et Kane s’est vu refuser un deuxième but pour un hors-jeu (73eme). En fin de rencontre, Moussa Sissoko, rentré pour le dernier quart d’heure, a raté le troisième but (90eme). Au final, Tottenham a fait le travail et l’emporte logiquement ce lundi soir à Wembley. Au classement, les Londoniens creusent l’écart sur Chelsea (5eme, 66 points) et se rapproche de Liverpool (3eme, 72 points), qui compte un match de plus. Ce succès rapproche donc grandement les Spurs d’une nouvelle participation à la Ligue des Champions. De son côté, Watford (13eme, 38 points) devra encore batailler pour obtenir mathématiquement son maintien. L’autre point positif de la soirée pour l’équipe de Pochettino, c’est la très belle prestation de Lloris. Décisif en première période, le portier français a remis ça après la pause en gardant sa cage inviolée grâce notamment à une nouvelle bonne parade devant André Carrillo (94eme).