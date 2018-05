Premier League (J31) : Les Saints libérés, Swansea devra batailler et WBA condamné

En allant s'imposer au Liberty Stadium contre Swansea (0-1), Southampton a fait un grand pas vers le maintien en Premier League. Inversement, les Gallois devront batailler pour ne pas descendre à l'étage inférieur. Un objectif qui est désormais hors d'atteinte pour West Bromwich Albion, condamné par ce résultat.

Dans cette « finale » pour le maintien, Swansea a perdu ce gros ce mardi. En effet, dans leur antre du Liberty Stadium, les Swans n’ont pu éviter la défaite contre Southampton (0-1) et n’ont désormais plus leur destin en mains. Pourtant dominateurs en première période, les Gallois n’ont pas réussi à battre Alex McCarthy, le portier des Saints. En face, Charlie Austin n’a, lui aussi, pas réussi à mettre son équipe en tête à la pause. Au retour des vestiaires, la tendance s’est inversée et les visiteurs ont dominé et ont été logiquement récompensés par un but de renard des surfaces de l’Italien Manolo Gabbiadini (72eme), qui a profité d’un cafouillage suite à un corner pour ouvrir le score. Derrière, Swansea a continué d’être trop imprécis pour inquiéter plus que ça les visiteurs. Fort de ce résultat, les coéquipiers de Mario Lemina, actuellement blessé, font la belle opération du jour en prenant trois longueurs d’avance sur la zone rouge.

Le maintien de Southampton est presque acquis, seul un énorme revers contre Manchester City dimanche pourrait les inquiéter. Pour Swansea, l’avenir du club est désormais entre les mains du promu Huddersfield, qui a encore deux matchs à jouer. Les coéquipiers de Steve Mounié devront prendre au moins un point pour se maintenir à Chelsea mercredi ou contre Arsenal dimanche. On pourrait donc assister à une bataille à distance lors de la dernière journée avec les Gallois qui accueillent Stoke City, déjà relégué. A la différence, les coéquipiers des frères Ayew n’accusant que -2 à la différence de buts. En revanche, l’aventure en Premier League est désormais terminée pour West Bromwich, qui n’a pu que constater les dégâts de la victoire de Southampton ce mardi.