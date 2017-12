Premier League (J19) : Harry Kane calme Burnley à lui seul

Un triple d’Harry Kane a permis à Tottenham de dominer Burnley samedi (0-3). Les Spurs dépassent ainsi leur adversaire du jour au classement de Premier League et retrouvent le Top 5.

2017 n’est pas encore terminé que déjà cette année est celle de l’affirmation pour Harry Kane. D’un triplé symbolique de l’étendue de sa palette de buteur (une réalisation sur penalty, une du droit et une du gauche), l’attaquant de Tottenham a fait exploser Burnley à lui seul (0-3). Ainsi, la bonne surprise de la phase aller en Premier League a pris la leçon à domicile par les Spurs, repassés devant leur adversaire du jour au classement et de retour dans le Top 5 après le nul d’Arsenal contre Liverpool vendredi (3-3). Kane en est désormais à 53 buts toutes compétitions confondues sur l’année civile, soit autant qu’Edinson Cavani et un de moins que Lionel Messi. Sauf que l’international anglais (24 ans, 23 sélections) a encore un match devant lui pour dépasser l’attaquant du FC Barcelone, contre Southampton lors du Boxing Day. Sissoko passeur décisif pour Kane Au-delà du cas Kane, Tottenham était surtout à Burnley pour se laver la tête après la claque reçue contre Manchester City la semaine passée (4-1). Mission accomplie dans ce déplacement piège, avec une ouverture du score rapide pour vite se remettre dans le bon sens. Dele Alli a provoqué le penalty transformé ensuite par Kane (0-1, 7eme). Ce sont sur des contres en seconde période que les Spurs ont plié un match à sens unique (61% de possession, 17 tirs à 5). Moussa Sissoko a initié le premier (0-2, 69eme) et Alli a régalé Kane d’une remise en une touche sur le second (0-3, 79eme). Tottenham a ainsi renvoyé Burnley à ses études et confirmé son regain de forme après un trou après la mi-novembre.