Premier League (J19) : Contre Everton, Chelsea est tombé sur un os

Après le match fou entre Arsenal et Liverpool vendredi, on espérait que la magie de Noël opère à nouveau sur ce match entre Everton, invaincu depuis l'arrivée de Sam Allardyce, et Chelsea, mais il n'en a rien été.

Pire, le spectacle a été absent et la rencontre fut d’une bien piètre qualité. Pourtant, la donne aurait pu être bien différente si Phil Jagielka n’avait pas réalisé un double sauvetage sur sa ligne en début de partie (10eme). Car derrière, les Blues ont été peu inspirés et ont buté sur un Jordan Pickford qui justifie enfin l’investissement placé en lui cet été par les Toffees. Avec 25 frappes au compteur pour seulement huit cadrées, Chelsea s’est presque autant raté offensivement que les joueurs d’Allardyce incapables de cadrer une frappe… une première pour eux dans leur antre depuis le 4 décembre 2011. Au final, Antonio Conte n’a pas trouvé de solutions et Everton s’est contenté du point du match nul sur sa pelouse. Au classement, Chelsea (3eme) conserve son avance sur Liverpool mais ne met pas la pression sur Manchester United, tandis qu’Everton reste dans la première moitié de tableau.