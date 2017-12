Premier League (J18) : Mesut Özil relance Arsenal

Avec un but magnifique de Mesut Özil, Arsenal s’est imposé ce samedi contre Newcastle. Les Gunners remontent à la quatrième place du classement.

La manière n’a pas spécialement été au rendez-vous, mais Arsenal a assuré l’essentiel lors de la réception de Newcastle, samedi après-midi. Avec un but magnifique de Mesut Özil (23eme), les Gunners se sont imposés sur le plus petit des scores et mettent un terme à une série de trois matchs sans la moindre victoire en Premier League. Les troupes d’Arsène Wenger remontent à la quatrième place du classement, avec cinq longueurs de retard sur Chelsea qui a disposé de Southampton (1-0, Marcos Alonso). De bon augure avant de terminer l’année avec des affiches contre Liverpool, Crystal Palace et West Bromwich Albion (+ West Ham en quarts de finale de la League Cup). Coup d’arrêt pour Leicester et Puel Un peu plus tôt dans la journée, le Leicester City de Claude Puel a pris une claque à la maison contre Crystal Palace (3-0, Christian Benteke, Wilfried Zaha et Bakary Sako). Invaincus en championnat depuis cinq rencontres, les Foxes ont rechuté. Les Eagles sortent de la zone de relégation et passent de la dix-huitième à la quatorzième place. Catastrophiques en début de saison, les troupes de Roy Hodgson poursuivent leur « remuntada ».