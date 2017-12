Premier League (J16) : Manchester City s’offre le derby contre United et assomme le championnat

Manchester City a réalisé un énorme coup en dominant son rival de United dimanche à Old Trafford (1-2). Un succès logique qui lui donne onze points d’avance sur son voisin et lui permet de réaliser un premier break en tête de la Premier League.

Manchester City est bien seul sur sa planète en Premier League. Tout en maîtrise, les Sky Blues se sont logiquement adjugé le derby contre United dimanche, en clôture de la 16eme journée du championnat anglais (1-2). Une victoire à la valeur symbolique aussi forte que sportive, puisque le duel opposait les deux premiers du classement. Avec son succès chez le voisin, City s’envole en tête de la Premier League et compte désormais onze points sur les Red Devils, toujours seuls deuxièmes. L’opération comptable des hommes de Pep Guardiola est d’autant plus belle qu’aucun des autres candidats au titre de champion d’Angleterre n’a gagné ce week-end (défaite de Chelsea, nuls de Liverpool et d’Arsenal), en dehors d’un Tottenham déjà largué, avec dix-huit unités de retard. City avait plus de certitudes Sans être géniaux, les Citizens ont imposé leur supériorité technique et fait étalage de leurs certitudes tirées d’un début de saison quasi parfait (15 victoires et 1 nul en PL). A chaque fois qu’ils ont accéléré, ce qui n’est pas arrivé souvent, ils ont mis en grande difficulté la défense de United. Cette dernière a cédé sur la première séquence dangereuse aux abords de sa surface. David De Gea s’est d’abord opposé à Leroy Sané (42eme), avant que David Silva n’ouvre le score que le corner qui a suivi (0-1, 43eme). Dans la foulée, United a répondu par Marcus Rashford, opiniâtre pour anticiper la mauvaise appréciation de Nicolas Otamendi et Fabian Delph afin d’égaliser (1-1, 45eme+2). Ederson décisif en fin de match Sans Paul Pogba, suspendu en raison de son expulsion contre Arsenal la semaine passée (1-3), et avec un Anthony Martial aussi remuant à défaut d’être autant en réussite qu’à l’Emirates Stadium, MU n’a pas réellement fait le poids. Au retour des vestiaires, Otamendi s’est fait pardonner de son erreur de la première période en redonnant l’avantage aux siens (1-2, 54eme). Un but qui doit beaucoup au dégagement de Romelu Lukaku directement dans le dos de Victor Lindelöf. Après cela, United a poussé en ordre désordonné, s’offrant aux contres adverses, comme celui conclu par Kevin De Bruyne et stoppé par David De Gea (70eme). Il a même fallu qu’Ederson sorte le grand jeu devant Rashford (75eme), puis face à Lukaku et Juan Mata pour une énorme double parade (84eme). C’est ainsi que toute la Premier League a pris un sacré coup de massue dimanche. Comme si la couronne d’Angleterre avait déjà choisi son prochain destinataire.