Premier League (J16) : Chelsea fait tomber Manchester City pour la première fois de la saison

Face à la lanterne rouge Fulham et sans Paul Pogba, encore laissé sur le banc, Manchester United s’est facilement imposé (4-1) alors qu’Arsenal a battu Huddersfield (1-0).

Rashford a fait le boulot

Torreira sauve Arsenal

José Mourinho continue de croire que la vie est plus belle sans Paul Pogba. Ce samedi, la performance de son équipe lui a peut-être donné raison, puisque Manchester United s’est facilement imposé face à l’équipe la plus faible du championnat, Fulham (4-1). Alors qu’il n’avait disputé que le dernier quart d’heure du choc face à Arsenal (2-2) le milieu de terrain français, qui aurait été qualifié de « virus » par son entraîneur, a cette fois assisté à l’intégralité de la rencontre depuis le banc des remplaçants.Les Red Devils n’ont pas eu besoin de lui, cette fois-ci. Il faut dire que l’ouverture du score précoce - et géniale - d’Ashley Young leur a facilité la tâche. La performance XXL de Marcus Rashford a fait le reste. Auteur deux de passes décisives, le prodige anglais s’est aussi offert un but en fin de match. Avant lui, Juan Mata avait inscrit le but du break et Romelu Lukaku avait mis fin à sa longue disette à domicile, puisqu’il n’avait jamais marqué à Old Trafford cette saison. Aboubakar Kamara a sauvé l’honneur sur penalty.Secoués par les révélations du Sun cette semaine, les Gunners ont eu le mérite de dissiper les mauvaises ondes grâce à une victoire étriquée devant Huddersfield. Décidément remarquable ces dernières semaines, Lucas Torreira a délivré les Londoniens (1-0) en fin de match. Dans les autres rencontres, West Ham a fini par prendre le dessus sur Crystal Palace (3-2), Burnley et Cardiff ont assuré le service minimum, respectivement face à Brighton et Southampton. Plus tôt, Liverpool n’avait pas fait de détails à Bournemouth (0-4).