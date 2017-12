Premier League (J16) : Chelsea chute contre West Ham et le titre continue de s’éloigner

Grâce à une réalisation de Marko Arnautovic, West Ham s’est imposé sur le plus petit des scores contre Chelsea. Les Blues n’avaient plus perdu en championnat depuis le 14 octobre dernier (2-1 face à Crystal Palace). Le titre continue de s'éloigner pour les coéquipiers d'Eden Hazard qui ont probablement grillé le joker de trop ce samedi après-midi.

Invaincu en championnat depuis le 14 octobre dernier et un revers contre Crystal Palace, Chelsea a rechuté lors de son déplacement pour affronter West Ham (16eme journée de Premier League), samedi après-midi. Malgré des occasions pour Alvaro Morata (14eme et 83eme), N’Golo Kanté (27eme), Andreas Christensen (68eme) et Eden Hazard (84eme), les Blues se sont inclinés face aux troupes de David Moyes. Organisés en 5-3-2, les Hammers ont fait la différence par l’intermédiaire de l’Autrichien Marko Arnautovic (6eme), auteur d’un but splendide à la suite d’un relais avec Manuel Lanzini. Le titre continue de s’éloigner pour Chelsea Les hommes d’Antonio Conte ont poussé pour essayer de revenir, mais les coéquipiers de Pablo Zabaleta ont tenu jusqu’au bout. Il s’agit de leur premier succès depuis le mois de septembre. Avec deux petits tirs cadrés (pareil pour les visiteurs…) et six cartons jaunes, le WHUFC n’a pas réalisé une prestation transcendante, mais l’essentiel est ailleurs pour le dix-huitième de Premier League qui a retrouvé une certaine solidité défensive. De son côté, le club de Roman Abramovitch ne profitera pas du derby de Manchester pour recoller un peu dans la course au titre. Aujourd’hui, les partenaires d’Eden Hazard ont peut-être grillé leur dernier joker derrière Citizens et Red Devils. Avec trois points d’avance sur Liverpool, qui a rendez-vous dimanche avec Everton, il s’agit désormais de regarder derrière.