Premier League (J15): Wilfried Bony encore décisif !

Wilfried Bony régale ces dernières semaines sous les couleurs de Swansea City ! L’attaquant international ivoirien, de retour récemment sur les terrains britanniques après une blessure aux Ischio-jambiers qui l’avait éloigné des terrains pendant deux mois, a prouvé ce samedi qu’il n’a rien perdu de son instinct de buteur.

En effet, dans le cadre de la 16ème levée de la prestigieuse Premier League anglaise, Swansea a décroché une précieuse victoire (1-0) face au West Bromwich Albion. Les « Swans » doivent encore une fois leur salut à leur buteur attitré Bony, auteur de sa 2ème réalisation lors de ses deux derniers matches.

Après avoir mis un terme à plus d’un an de disette lors de sa dernière apparition en débloquant son compteur but cette saison après 58 matches sans marquer, le transfuge de Manchester City semble enfin reparti du bon pied. Espérons que ce but en appellera d’autres !