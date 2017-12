Premier League (J15): revoilà Steve Mounié !

A la peine ces derniers temps sous les couleurs du récent promu Huddersfield Town (Premier League), l’étoile montante du football béninois Steve Mounié (22 ans, 7 sélections) a repris goût à son exercice de prédilection samedi face à Brighton lors de la 16ème journée du prestigieux championnat britannique.

Muet depuis le 12 août dernier, l’ancien pensionnaire de Montpellier HSC a renoué avec les filets en faisant parler la poudre à deux reprises, signant ainsi sa troisième et sa quatrième réalisation de la saison en Premier League (score final 2-0).

Auteur d’une saison 2016-2017 remarquable et de 14 buts en Ligue 1 française avec Montpellier, le longiligne attaquant des Ecureuils du Bénin (1,91 m pour 84 kilos), recrue la plus chère de l’histoire du club et du football béninois (13 millions d’euros plus 2,5 millions de bonus), semble enfin prendre ses marques au ‘Royaume de sa Majesté’.

Espérons que ces buts en appelleront d’autres !

FULL-TIME Huddersfield 2-0 Brighton Back to winning ways for David Wagner’s team as Steve Mounie nets twice#HUDBHA pic.twitter.com/3CEfbZU7DP — Premier League (@premierleague) 9 décembre 2017