Premier League (J14) : Manchester City met la pression sur la concurrence, les Red Devils accrochés

Grâce à sa victoire de samedi contre Bournemouth, Manchester City compte provisoirement cinq points d’avance en tête du classement. De son côté, Manchester United a été accroché par Southampton.

Mené 2-0, Man Utd évite le pire face aux Saints mais...

, Manchester City s’est tranquillement imposé lors de la réception de Bournemouth, samedi après-midi. Et ceci malgré une égalisation de Callum Wilson (44eme). Après le match nul de mardi dernier contre l’OL (2-2, 5eme journée de la phase de Ligue des Champions), les Citizens ont fait le boulot pour s’assurer une sixième victoire de rang en Premier League. En attendant les résultats de dimanche (), les hommes de Josep Guardiola n’ont pas raté l’occasion de mettre la pression sur la concurrence, les Reds pointent aujourd’hui avec cinq longueurs de retard sur le leader.Un peu plus tard dans la journée, Manchester United n'a pu faire mieux qu'un match nul sur le terrain de Southampton (2-2), mais le pire a été évité pour les Red Devils. Après avoir été menés (2-0,Armstrong et Cedric Soares), les coéquipiers de Paul Pogba ont réussi à limiter la casse avec des réalisations de Romelu Lukaku (33eme) et Ander Herrera (39eme). Les troupes de José Mourinho n'ont pas perdu, mais le Top 5 risque de s'éloigner encore un peu plus en fonctions des performances des Gunners et des Blues. Parmi les autres résultats du jour, on peut noter le succès de Crystal Palace aux dépens de Burnley (2-0, James McArthur et Andros Townsend). Avec ces trois points, les Eagles de Mamadou Sakho se donnent un peu d’air par rapport à la zone rouge. Un cran plus haut, West Ham peut aussi souffler suite à sa victoire 3-0 sur la pelouse de Newcastle ().