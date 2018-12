Premier League (J14) : Chelsea renoue avec le succès face à Fulham

Uli Hoeness a avoué que Franck Ribery et Arjen Robben n’allaient certainement pas être prolongés par le Bayern Munich. Le président bavarois a également déclaré que le club bavarois allait se montrer offensif l’été prochain.

Le Bayern va sortir le chéquier

C’est une page qui se tourne ou plutôt qui va se tourner au Bayern Munich. Après de bons et loyaux services, Franck Ribery et Arjen Robben ne devraient plus être munichois la saison prochaine. En fin de contrat en juin 2019, les deux ailiers ne seront pas prolongés malgré leurs envies respectives. « Ribery et Robben vont probablement faire leur dernière année au Bayern », a annoncé pour la première fois le président Uli Hoeness. C’est donc la fin de de la fameuse « Robbery » qui a tant martyrisé les défenses allemandes et européennes pendant plus de dix ans (2007 pour le Français, 2009 pour le Néerlandais). « Ils ont joué plus de 700 matchs, marqué 261 buts et fait 289 passes, ils sont des légendes du Bayern », a poursuivi Karl-Heinz Rummenigge lors de l’assemblée générale du club samedi.Buteurs en Ligue des Champions cette semaine, Ribery (35 ans) et Robben (34 ans) ne représentent pourtant plus l’avenir du club. Les champions d’Allemagne vont d’ailleurs se montrer très offensifs l’été prochain après un début de saison très moyen sous les ordres de Niko Kovac. Hoeness a clairement affiché les projets munichois. « A certains postes, nous ferons une politique de transferts très offensive, les caisses sont bien remplies. » En plus de devoir remplacer les deux ailiers historiques, un défenseur central devrait être dans le viseur face aux prestations médiocres de Jérôme Boateng notamment.