Premier League (J13) : Tottenham écœure et double Chelsea

Privé de victoire depuis la 1ere journée de championnat, Monaco a enfin offert à Thierry Henry son premier succès comme entraîneur, en gagnant ce samedi soir à Caen. L'ASM reste toutefois relégable au classement.

L1 (14eme journée) / CAEN - MONACO : 0-1

Caen

Monaco

Enfin ! Trois mois et demi après sa dernière victoire, Monaco a enfin renoué avec le succès ce samedi soir sur la pelouse de Caen. Pour Thierry Henry, c’est même une grande première comme entraîneur pour son septième match sur le banc de l’ASM. Pourtant, en Normandie, ses joueurs ont encore montré un visage bien pâle face à une autre formation en difficulté sur cette première partie de saison. Il a fallu un exploit individuel pour que le club de la Principauté avance au classement. Hors-sujet comme souvent depuis quelques semaines, Radamel Falcao est sorti de sa boîte au meilleur des moments en envoyant un coup-franc directement au fond des filets de Brice Samba. C’est d’ailleurs sur un autre coup-franc, quasi identique, que Monaco s’est créé son autre occasion chaude de la soirée, avec cette fois Youri Tielemans dans le rôle du tireur et la barre du gardien caennais pour empêcher les visiteurs de faire le break. Ce deuxième but aurait fait beaucoup de bien aux Monégasques, acculés devant leur ligne de but dans le temps additionnel.Jusqu’au bout, l’ASM a en effet tremblé à Michel-d’Ornano. Il a même fallu l’intervention du VAR pour priver Malik Tchokounté du but égalisateur dans le temps additionnel. Mais les Normands ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes, trop maladroits offensivement, et pas assez entreprenants dans le jeu malgré une entame prometteuse. Privé de succès depuis deux mois, Malherbe glisse très dangereusement au classement. Toujours privé de la moitié de son équipe, Thierry Henry va lui pouvoir préparer un peu plus sereinement la réception de Montpellier la semaine prochaine. Car avec cette victoire, Monaco revient à deux longueurs de Caen, 17eme. Mais avant de penser au MHSC, il y aura un match « pour du beurre » sur le terrain de l’Atlético Madrid, mercredi en Ligue des Champions. Une compétition dans laquelle le club de Rocher n’a déjà plus rien à gagner.Bon renversement de jeu de Baysse qui trouve Ninga sur l’aile gauche. Le Caennais a tout son temps pour centrer en direction du point de penalty. Jemerson se troue au premier poteau, et Beauvue peut placer sa tête derrière mais ça n’attrape pas le cadre.Le coup-franc flottant de Chadli gêne Samba qui repousse difficilement devant lui. Le ballon arrive dans une forêt de joueurs mais aucun Monégasque n’arrive à en profiter pour frapper.But de Monaco ! A l’entrée de la surface, Baysse fait faute sur Henrichs. Falcao se charge du coup-franc et ouvre le score en enroulant son tir par-dessus le mur caennais !Monaco qui gâche un contre à trois contre deux ! Djiku perd le ballon en défense et Golovin en profite pour déclencher la contre-attaque en avançant jusqu’à l’entrée de la surface. Le Russe a de l’espace pour tirer mais il profite décaler Tielemans à sa gauche dont le tir trop tardif est contré. Le ballon monte et Golovin place une tête trop molle pour inquiéter Samba.Tchokounté surgit au premier poteau pour couper du bout du pied un centre venu de la gauche signé Armougom. Mais le poteau sauve Benaglio !Légèrement plus loin que Falcao sur son but, Tielemans prend aussi sa chance sur un coup-franc presque similaire, mais cette fois c’est la barre de Samba qui met en échec le milieu belge.Armougom tente une volée de loin sur un corner renvoyé par la défense. Le geste est parfait et Benaglio est obligé de se détendre pour détourner en corner. Sur ce dernier, la défense de Monaco n’arrive pas à se dégager et le ballon revient dans les six mètres. Baysse bute sur Benaglio puis Tchokounté marque à bout portant. Mais le but est justement refusé pour une position de hors-jeu de Baysse.Décevant pendant près d’une heure, Radamela fait parler son talent au meilleur moment pour Monaco, en faisant trembler les filets de Samba sur un coup-franc direct.De retour dans le onze, Ronaëla sûrement marqué des points en défense. Après un premier quart d’heure difficile, l’ancien Stéphanois a nettement haussé le ton et a fait preuve d’une combattivité déterminante pour Monaco.La charnière de Caen a eu presque tout bon. Si Baysse est allé à la faute sur le coup-franc de Falcao, Alexandera été plus constant sur la rencontre. Solide, agressif (parfois trop), l’ancien Bastiais a été très précieux à son équipe.Exilé sur l’aile gauche, Casimira tout juste réussi un centre. Pourtant, le Tchadien a eu pas mal de ballons qui sont arrivés dans sa zone de jeu ce samedi soir, essentiellement en première période. Mais c’est beaucoup trop brouillon…Les matchs passent et le constat reste le même pour Nacer. Comme trop souvent cette saison, l’international belge a été transparent à Michel-d’Ornano. Techniquement, il n’y est pas. Mais dans l’intensité et dans l’envie non plus…Malikest valeureux et combatif, mais dans son activité, l’attaquant caennais n’est presque jamais dans le bon tempo. Il a fallu attendre les cinq dernières minutes pour le voir bien placé à la réception d’un centre.M.Léonard a été mis à contribution en toute fin de match avec un but refusé pour Caen après recours à la vidéo. La décision prise par l’arbitre est la bonne, puis Baysse était bien en position de hors-jeu.Temps froid – Pelouse en bon état: M.Léonard (: Falcao (55eme) pour Monaco: Ninga (38eme), Baysse (52eme) pour Caen – Golovin (77eme) pour MonacoSamba () – Gradit (), Baysse (), Djiku (), Armougom () - Fajr (), Oniangué (cap) () - Deminguet () puis Khaoui (62eme), Beauvue () puis Bammou (72eme), Ninga () puis Joseph (57eme) - Tchokounté (: Zelazny (g), Diomandé, Sankoh, Peeters: F.MercadalBenaglio () – Pierre-Gabriel (), B.Badiashile (), Jemerson (), Henrichs () – Aït Bennasser (), Tielemans () - Golovin (), S.Diop () puis Pelé (58eme), Chadli () puis Grandsir (75eme) – Falcao () puis M.Sylla (80eme): L.Badiashile (g), Panzo, Massengo, Isidor: T.Henry