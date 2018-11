Premier League - Fulham : Wenger et Jardim ont refusé le poste d’entraîneur

"C’est un match capital. on est dos au mur. Si on gagne dimanche, on peut se retrouver premier. C’est vrai qu’il y a de cela un mois, on était dernier. Aujourd’hui, on est dans une position favorable", a fait savoir l'attaquant d'Istanbul BB. "J’ai déjà eu à disputer des matchs importants. Mais celui-ci est différent, spécial pour moi. Cela fait longtemps que j’ai pas fait la différence, j’aimerais bien aider mon pays à gagner ce match contre l’Algérie." Adebayor en a profité pour faire appel au public togolais pour s'unir autour de l'équipe nationale. "Il y a 5 ans on avait une très bonne équipe. Aujourd’hui aussi je peux dire qu’on a encore une très bonne équipe, avec de jeunes joueurs et du talent. mais dimanche le talent ne suffira pas. Il faudra le bon état d’esprit, la combativité. Mais je pense qu’on est prêts. On aura besoin de tout le monde pour récupérer les trois points contre l’Algérie et espérer être qualifié pour la CAN 2019 au Cameroun", a t-il conclu