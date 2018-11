Premier League - Fulham : Ranieri sur Okaka (Watford) ?

Découvrez les compositions des Pays-Bas et de la France, qui s'affrontent ce vendredi soir à Rotterdam dans le cadre de la Ligue des Nations (20h45).

La mise en place tactique de jeudi soir n’avait pas laissé de place au doute. Pour pallier les forfaits de Paul Pogba et de Lucas Hernandez, Didier Deschamps a bien choisi de titulariser Steven Nzonzi au milieu, et Lucas Digne sur le flanc gauche de la défense, ce vendredi soir aux Pays-Bas (20h45). En défense, Presnel Kimpembe est reconduit malgré son rassemblement d’octobre délicat. Pour le reste, c’est du classique avec huit titulaires de la Coupe du Monde 2018 au coup d’envoi sur la pelouse du Feyenoord Stadion. Du côté néerlandais, aucune surprise non plus. Ronald Koeman a reconduit le onze qui avait balayé l’Allemagne en octobre (3-0).Cillessen – Dumfries, De Ligt, Van Dijk (cap), Blind – De Roon, F.De Jong, Wijnaldum – Bergwijn, Depay, BabelLloris (cap) – Pavard, Varane, Kimpembe, Digne – Mbappé, Nzonzi, Kanté, Matuidi – Griezmann, Giroud