Premier League - Everton : Les Toffees blindent Dominic Calvert-Lewin

Dominic Calvert-Lewin, l’attaquant d’Everton, a prolongé son contrat jusqu’en juin 2023. Un deal officialisé ce jeudi par les Toffees.

Auteur de deux buts et six passes décisives cette saison en Premier League, l’attaquant international Espoirs anglais Dominic Calvert-Lewin (20 ans, Everton) a prolongé son engagement jusqu’en juin 2023. Les Toffees ont aussi blindé les contrats des défenseurs Jonjoe Kenny (20 ans) et Mason Holgate (21 ans). Ils ont paraphé un nouveau bail courant jusqu’en juin 2022 avec la formation managée par Sam Allardyce. 🙌🏼 | Three Blues have today signed new deals! Holgate ✅ Kenny ✅ Calvert-Lewin ✅ Well deserved, lads! #EFC pic.twitter.com/2SHPFIIDmE — Everton (@Everton) 14 décembre 2017