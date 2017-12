Premier League - Crystal Palace : Une offre pour un attaquant monégasque ?

Selon ESPN, l’avant-centre argentin de Monaco intéresserait fortement une écurie de Premier League : Crystal Palace.

Après une première partie de saison des plus délicates, Crystal Palace devrait se montrer particulièrement actif lors du Mercato d’hiver. Selon ESPN, les Eagles activeraient leurs réseaux recruter un gardien de but, un milieu de terrain et une pointe. Dans cette optique, la formation managée par Roy Hodgson serait fortement intéressée par le profil de l’avant-centre argentin Guido Carrillo (26 ans, Monaco). Lié jusqu’en juin 2020 avec le club de la Principauté, le natif de Magdalena aurait été ciblé pour épauler le Belge Christian Benteke. Une première approche pour l’Argentin Une première approche aurait d’ores et déjà effectuée au sujet de l’ancien joueur de l’Estudiantes de La Plata, auteur de quatre buts cette saison en Ligue 1. Avec une valeur estimée aux alentours de 10-12 M€, le numéro 11 aurait visiblement le profil idoine pour renforcer les coéquipiers de Mamadou Sakho. Il s’agirait d’une piste particulièrement chaude pour le Mercato d’hiver, même si les champions de France en titre devraient difficilement le lâcher en cours de saison.