Premier League - Crystal Palace : Les Eagles pour relancer Kevin Trapp ?

Selon The Sun, Crystal Palace serait sur la piste du gardien allemand du PSG. En manque de temps de jeu avec le club de la Capitale, l'ancien joueur de l'Eintracht Francfort pourrait faire l'objet d'une demande de prêt.

En mal de temps de jeu avec le Paris Saint-Germain, le gardien international allemand Kevin Trapp (27 ans) disposerait d’une piste en Premier League. Après avoir notamment été annoncé du côté du Borussia Dortmund au cours des dernières semaines, l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort figurerait aujourd’hui dans les petits papiers de Crystal Palace. Selon les informations du Sun, Roy Hodgson, le manager des Eagles, souhaiterait recruter un nouveau portier titulaire lors du Mercato d’hiver, et une approche aurait été effectuée au sujet du natif de Merzig.

Un prêt pour l’international allemand ?

Barré par Alphonse Areola, Kevin Trapp pourrait apparemment être intéressé par une expérience en Angleterre. Alors que Wayne Hennessey and Julian Speroni n’auraient pas les faveurs du successeur de Ronald Koeman, le numéro 1 du PSG pourrait faire l’objet d’une demande de prêt. Désireux de retrouver une place de titulaire dans l’optique de la Coupe du Monde 2018, celui qui a été formé à Kaiserslautern serait ainsi susceptible de succéder à Steve Mandanda sous les couleurs de l’actuel dix-huitième du championnat anglais, où évoluent notamment Yohan Cabaye, Wilfried Zaha et Mamadou Sakho.