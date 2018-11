Premier League - Chelsea : Ruben Loftus-Cheek est disponible

Si le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi n'a pas caché sa joie, son homologue Claude Le Roy était dépité après le match, assumant complètement la défaite.Tout d’abord, je tiens à dire que j’assume complètement cette défaite. On a eu une première mi-temps cauchemardesque. On a fait des erreurs grotesques. Nous avions deux absences de taille en défense. Cela a influé sur notre rendement défensif. Je suis très affecté par cette défaite. On avait beaucoup d’absents, mais en toute honnêteté, je dois reconnaître que l’Algérie nous a été supérieure. Elle a mérité sa victoire et a su comment profiter de nos erreurs défensives. L’Algérie a des joueurs de niveau international et qui ont de l’expérience. Je ne reproche rien à mes joueurs. »Aujourd'hui, je suis l’homme le plus heureux du monde. Mes joueurs ont joué comme je les aime voir jouer. Et je ne parle pas uniquement du volet technique. J’ai surtout aimé leur engagement physique. Ils ont vraiment appliqué à la lettre mes consignes. C’est la victoire de l’ensemble des joueurs et le fruit d’un travail de tout un stage. Il était inadmissible de rester près de trois ans sans gagner à l’extérieur. Il fallait mettre fin à cette mauvaise habitude. Désormais, on ne doit plus avoir à enregistrer de telles mauvaises séries. C’est fini ! On doit savoir gagner à domicile et à l’extérieur aussi.Je pense que nous avons montré aujourd'hui que nous avons une belle équipe, capable de faire de grandes choses. La sélection algérienne a un énorme potentiel et une belle image. On va essayer de progresser et pourquoi pas aller au bout lors de la prochaine CAN. Nous en avons les moyens.