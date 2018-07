Premier League – Chelsea : Kenedy retourne en prêt à Newcastle

Prêté lors des six derniers mois, Kenedy (Chelsea) retourne à Newcastle. Les Magpies ont obtenu le prêt d’une saison du Brésilien.

Kenedy ne sera pas redescendu très longtemps dans le sud de l’Angleterre. Prêté lors du Mercato hivernal par Chelsea, le Brésilien est de retour à Newcastle. Après six mois dans le nord de l’Angleterre, l’ailier est prêté pour une saison chez les Magpies. L’ancien joueur de Fluminense (22 ans) était l’une des priorités de Rafael Benitez après ses six mois concluants (2 buts et 2 passes en 13 matchs). Aucune option d’achat n’a été insérée dans le prêt ce qui veut donc dire que Kenedy sera de retour à Chelsea à la fin de la saison 2018-19.