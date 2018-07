Premier League – Chelsea : Antonio Conte plus que jamais sur le départ !

Pressenti depuis de longues semaines, le limogeage d’Antonio Conte a été annoncé ce jeudi selon plusieurs médias. Le technicien italien devrait être remplacé selon toute vraisemblance par son compatriote Maurizio Sarri.

L’annonce n’a pas encore été officialisée par le club lui-même mais les médias anglais et italiens sont unanimes : Antonio Conte n’est plus l’entraîneur de Chelsea. Sky Sports Italia annonce qu’une réunion s’est tenue au centre d’entraînement du club entre le technicien italien et les dirigeants des Blues. Ces derniers lui auraient annoncé qu’il ne serait plus sur le banc la saison prochaine du 5eme de Premier League. Tout sauf une surprise puisque cela fait des semaines que l’Italien est sur un siège éjectable, au point même d’être annoncé comme futur sélectionneur de l’Italie ou entraîneur du Real en lieu et place de Zinedine Zidane. Vainqueur de la Premier League il y a deux ans et de la FA Cup la saison dernière mais fragilisé après l’épisode Diego Costa, Conte avait malgré tout repris le chemin de l’entraînement lundi dernier comme si de rien n’était.

Conte viré, la porte ouverte pour Sarri ?

Chelsea a refusé de commenter pour le moment mais s’activerait plus que jamais en coulisses pour faire signer Maurizio Sarri qui devrait venir avec dans ses valises Gianfranco Zola, ancienne gloire des Blues et futur adjoint. Il ne reste plus qu’à s’entendre avec Naples et le coach ce qui ne devrait plus être qu’une question d’heures vu la tournure prise jeudi à Londres. Face au flou qui entoure le prochain staff technique, les Blues ne se sont pas encore montrés actifs sur le marché des transferts. L’arrivée de l’ancien coach du Napoli pourrait accélérer le dossier Jorginho, annoncé avec insistance du côté de Stamford Bridge. Mais aussi régler quelques dossiers chauds en interne avec les cas Thibaut Courtois ou Eden Hazard, fortement pressentis pour un départ cet été.