Premier League - Arsenal : Officiel pour Lucas Torreira (Sampdoria Gênes)

Lucas Torreira, le milieu de terrain uruguayen de la Sampdoria Gênes, rejoint officiellement Arsenal. Montant de la transaction : 30 M€.

Une nouvelle recrue pour Arsenal. Après avoir recruté Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Sokratis Papastathopoulos (Borussia Dortmund) et Stephan Lichtsteiner (Juventus Turin), les Gunners enchaînent avec la venue du milieu de terrain récupérateur international uruguayen Lucas Torreira (22 ans, Sampdoria Gênes), qui portera le numéro 11 aux côtés des coéquipiers de Laurent Koscielny. L’écurie managée Unai Emery a déboursé trente millions pour racheter les cinq dernières années de contrat de contrat de l’ancien joueur de Pescara. Un bail de cinq ans attend le natif de Fray Bentos, qui doit percevoir un salaire annuel de 3 M€ en Premier League.

We’re excited to have you with us, @LTorreira34 👊#WeAreTheArsenal 🔴https://t.co/vKUK48McMZ

— Arsenal FC (@Arsenal) 10 juillet 2018