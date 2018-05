Premier League - Arsenal : Laurent Koscielny opéré et de retour en décembre

Le capitaine d'Arsenal Laurent Koscielny, qui s'est rompu un tendon d'Achille, a été opéré et sera absent au moins six mois. L'annonce a été faite par Arsène Wenger, ce mardi matin en conférence de presse.

Le capitaine d’Arsenal est désormais fixé. Laurent Koscielny, qui s’est rompu tout seul un tendon d’Achille jeudi dernier lors de la demi-finale retour de Ligue Europa sur la pelouse de l’Atlético Madrid, a été opéré et sera absent au moins six mois. Son retour n’est pas attendu avant début décembre « au mieux ». Cette annonce a été faite par Arsène Wenger, ce mardi matin en conférence de presse. « Il est dévasté bien sûr. Vous ne le verrez pas sur un terrain avant début décembre au mieux », a confié le futur ex-entraîneur du club londonien. Dans un communiqué publié vendredi dernier, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, avait déjà annoncé que l’international français ne pourra pas participer à la Coupe du Monde 2018 en Russie (14 juin – 15 juillet). Tout comme l’équipe de France, les Gunners devront donc se passer du défenseur central, sous contrat jusqu’en 2020 et qui fêtera ses 33 ans au mois de septembre prochain.