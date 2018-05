Premier League - Arsenal / Arsène Wenger : « Vous allez me manquer »

Arsène Wenger a prononcé un discours très émouvant au moment de faire ses adieux au public d'Arsenal ce dimanche.

Quelques mots, un micro, et un discours d’adieux très émouvant. Ce dimanche après-midi, après la victoire d’Arsenal contre Burnley (5-0) au cours de laquelle Arsène Wenger a dit au revoir à l’Emirates Stadium, l’entraîneur français a prononcé un discours à l’attention des supporters des Gunners. « Merci beaucoup… Avant de commencer je voudrais avoir une pensée pour Sir Alex Ferguson, qu’il se rétablisse rapidement. Merci beaucoup à tous pour m’avoir supporté depuis si longtemps. Je sais que ça n’a pas été facile. Par-dessus tout, je suis un supporter d’Arsenal. C’est plus que du football, c’est un mode de vie », a déclaré l’Alsacien, qui officiait sur le banc d’Arsenal depuis 22 ans. « Je voudrais remercier tout le monde au club qui rend ce club si spécial. Je vous invite à soutenir les joueurs, le club. S’il vous plait, continuez à suivre et à soutenir cette équipe la saison prochaine, elle le mérite. Je finirai par un mot tout simple : vous allez me manquer. Merci à vous d’avoir été une partie si importante de ma vie, j’espère vous revoir bientôt. » Les supporters d’Arsenal, eux aussi très émus, ont alors repris en chœur : « There is ony one Arsène Wenger » (« Il n’y a qu’un seul Arsène Wenger »). Le voilà parti…