Premier League : 3 africains choisis par EA Sports FIFA dans la TOTS

EA Sports FIFA a dévoilé son équipe type de la saison de Premier League (TOTS, Team Of The Season) où figurent trois joueurs africains que sont Mohamed Salah, Sadio Mané et Riyad Mahrez.

Si l’égyptien, également choisi meilleur joueur de l’année en Angleterre, est dans le onze type aux côtés de grands joueurs à l’instar De Gea, De Bruyne, Silva et Kane, les deux autres sont parmi les remplaçants.

Auteur de 8 buts et de 10 passes décisives, Mahrez a été pris même s’il n’est pas en lice pour le trophée du meilleur joueur de Leicester City cette saison.