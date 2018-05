FIFA 18 : la Belgique, premier adversaire de l'équipe de France d'eFoot

Constituée il y a tout juste quinze jours, l'équipe de France d'eFoot - l'équipe esportive de l'équipe de France de football - va connaitre son premier rendez-vous international. Il aura lieu le 12 mai prochain, face à la Belgique.

On ne sait pas si l’équipe de France d’eFoot, l’équivalent esportif de l’équipe de France de football constituée il y a presque une quinzaine de jours maintenant, disputera un jour une Coupe du monde et un Euro dans sa discipline, avec la même réussite que son pendant réel. Ce qui est sûr, c’est que cette équipe, qui s’alignera sur le jeu FIFA 18, marche sur les traces de sa grande soeur puisque sa première rencontre internationale se déroulera face à la Belgique… que nos Bleus avaient affronté pour leur première sortie le 1er mai 1904.

Un choc façon Coupe Davis

C’est le 12 mai prochain, au siège de la Fédération Française de Football – à l’origine de la création de cette équipe de France d’eFoot – qu’aura lieu ce rendez-vous esportif inédit entre nations, sur la simulation de football d’EA Sports. Il se déroulera de la manière suivante : les deux équipes seront départagées au meilleur des trois matches (BO3) disputés, soit deux matches de simple et un double.

🎮 1ER MATCH DE L’HISTOIRE #eFootDeFrance

📅 Samedi 12 mai 2018 à 17h00

🇫🇷 L’Equipe de France eFoot sera opposée à la Belgique 🇧🇪

▶️ Match à suivre sur Youtube et Facebook pic.twitter.com/vpeEZwoV5U — Equipe de France eFoot (@efootdefrance) 3 mai 2018

Rappelons que la première composition de l’équipe de France d’eFoot, coachée par le sélectionneur Fabien « Neo » Devide » recense les meilleurs joueurs tricolores de la scène FIFA, avec le champion du monde FIFA Ultimate Team 2017 et nouveau joueur du PSG eSports, Corentin « Rocky » Chevrey, le double vainqueur de l’ESWC FIFA (2016, 2017) et joueur du PSG également, Lucas « DaXe » Cuillerier, la valeur montante de la structure Millenium Nathan « Herozia » Gil et enfin le joueur du Losc eSports Corentin « Maestro » Thuillier. La rencontre sera à suivre sur la page Facebook de l’équipe de France d’eFoot et la chaine YouTube de la FFF.