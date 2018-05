FIFA 18: la Coupe du monde arrive... et elle sera gratuite !

EA Sports a annoncé l'arrivée de la Coupe du monde sur FIFA 18 sous la forme d'une mise à jour gratuite et qui sera téléchargeable à compter du 29 mai prochain. Au programme, un habillage et des modes de jeux dédiées aux couleurs de la future compétition russe, dans lesquels il sera possible d'intégrer les équipes non-qualifiées.

La Coupe du monde, c’est pour bientôt. Et alors qu’elle débutera officiellement le 14 juin prochain, avec l’entrée en lice du pays-hôte, la Russie face à l’Uruguay, on pourra déjà basculer, manette en main, à l’heure de Moscou à partir du 29 mai, date de disponibilité du DLC de la compétition sur le jeu FIFA 18. Habitué ces dernières années à proposer une version spéciale, et surtout payante, pour les Coupes du monde précédentes, en 2010 en Afrique du Sud et en 2014, au Brésil, l’éditeur-développeur EA Sports a décidé cette fois de mettre à disposition des joueurs une mise à jour gratuite et ce sur tous les supports de jeu de l’édition 2018 (PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, la version mobile arrivera à partir du 6 juin). Une bonne nouvelle annoncée en vidéo par l’égérie officielle de la licence, la superstar portugaise Cristiano Ronaldo, accompagnée également du rappeur français Nekfeu.

Le Maroc et la Tunisie seront de la partie

Au menu de cette mise à jour, on retrouvera évidemment les 32 nations qualifiées pour le rendez-vous russe, que l’on pourra fièrement représenter dans des matches amicaux ou dans le mode Compétitions en ligne. Absents de base des sélections nationales dans FIFA 18, le Maroc et la Tunisie, qui n’avaient pas réussi à accrocher l’un des wagons pour la Russie, seront donc jouables grâce à ce DLC Coupe du monde. Celui-ci aura des allures de « pansement » pour les supporters italiens, chiliens ou encore américains, puisqu’il leur permettra, à eux, comme pour les autres nations non-qualifiées (et sous condition d’être à l’origine dans la base de données du jeu) d’intégrer la compétition, sous la forme d’un Mondial personnalisé par leur soins.

Le mode FIFA Ultimate Team ne sera pas en reste. En plus de vous laisser composer la sélection de vos rêves, il intégrera les Icônes, les fameux joueurs de légende de l’histoire du foot, comme Maradona, Henry, Pelé ou encore Ronaldinho, avec des joueurs dédiés à cette Coupe du monde. Enfin, outre les bannières des 32 pays qualifiés et l’habillage officiel du tournoi, les 12 stades de l’événement seront aussi de la partie, avec un mode Coup d’Envoi (en solo ou multijoueur) pour s’imprégner de l’ambiance.