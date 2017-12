Orange Football Café : cela s’est passé hier

Malheureusement, les carrières dans le football ne sont pas aussi longues qu’on le voudrait. L’âge et les blessures jouent un rôle. La chose la plus difficile pour un footballeur est probablement d’accepter qu’il ne mettra jamais le pied sur le terrain qui lui a donné sa vie. Et c’est le cas pour notre Premier Flashback d’hier, le 19 Septembre 2017.

Tomas Rosicky (36 ans), milieu de terrain international tchèque du Sparta Prague avec qui il était encore sous contrat pendant six mois, met un terme à sa carrière.

It was an honour and pleasure Tomas to spend these years at Arsenal with you. A world-class footballer, a fantastic and caring teammate and a great friend. Hope to see you soon my friend. #Rosicky pic.twitter.com/Nq2SaQFWse

— Per Mertesacker (@mertesacker) December 20, 2017