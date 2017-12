Le Pour et le Contre: Tomáš Rosický, le génie méconnu ?

Tomás Rosicky a pris sa retraite aujourd’hui et nous ne pouvions pas imaginer une meilleure personne pour être le point culminant de notre rubrique « le pour et le contre »!

1️⃣7️⃣0️⃣ #PL appearances

1️⃣9️⃣ goals

1️⃣5️⃣ assists

1️⃣ fan favourite Good luck to Tomas Rosicky in retirement! pic.twitter.com/qg1PwlhliO — Premier League (@premierleague) 20 décembre 2017

L’ancienne star d’Arsenal et du Borussia Dortmund a pris sa retraite à l’âge de 37 ans. Les Gunners auront entrevu pour la première fois l’élégante star tchèque lorsqu’il a marqué contre eux lors d’un match de phase de groupes de Champions League en 2002.

Il a remporté le titre de Bundesliga avec Dortmund cette année-là et est resté en Allemagne jusqu’à la Coupe du Monde 2006, après quoi les Gunners l’ont mis en sac pour un montant non dévoilé.

L’ailier a disputé 247 matches pour le club de North London après avoir quitté Dortmund en 2006.

Rosicky a marqué 23 buts en 105 matches pour l’équipe nationale tchèque et a été capitaine de l’équipe à l’Euro 2012.

Le début

Après avoir rejoint Arsenal du Borussia Dortmund, Rosicky a apporté un pedigree sérieux au club. Il avait déjà remporté la Bundesliga avec Dortmund et, cet été-là, était devenu un héro dans sa République tchèque natale après avoir transporté l’équipe nationale à la Coupe du monde 2006. Ce sont ses sept buts en 12 matches de qualification qui ont attiré l’attention d’Arsène Wenger, et l’ont convaincu de poursuivre une entente pour le joueur de 25 ans. Bien qu’Arsenal ait encore de vrais grands noms à ce stade – Ljungberg, Gilberto Silva et Thierry Henry – l’équipe avait un air de grandeur fanée et avait désespérément besoin d’un joueur avec le flair, la qualité et la classe individuelle de Rosicky.

Rosicky a repris le fameux numéro sept de Pires pour Arsenal qui avait été précédemment porté par Liam Brady, David Rocastle et George Armstrong.

le compositeur, le chef d’orchestre et le maître pianiste !

C’était un soir de janvier glacialement froid à Anfield, et l’atmosphère était féroce. Les supporteurs se blottissaient pour se réchauffer, de grands nuages de condensation tapaient leurs visages en chantant. Le vent mordait, se frayant un chemin à travers les vestes les écharpes de football. Le match qui se déroulait devant eux était un classique de l’hiver; tendu et décousu, les joueurs étaient irritables et raides.

Il y avait une tension supplémentaire dans le fait qu’il s’agissait d’un KO de « high-stakes », et le plus gros match nul au troisième tour de la FA Cup. Arsenal était les visiteurs, Liverpool les détenteurs de la coupe, et l’un d’eux était sur le point de s’écraser. Avec la mi-temps qui approchait rapidement, le match semblait se diriger vers une deuxième mi-temps méfiante. Ensuite, John Arne Riise a été dépossédé sur le flanc gauche. Six passes plus tard, et Tomas Rosicky a marqué un but qui a laissé les spectateurs se frotter les yeux.

En tant que joueur expérimenté, il joue au plus haut niveau depuis plus d’une décennie et joue comme s’il avait fait le tour du jeu plus longtemps. Son style tout en action fait de lui un favori des fans.

Il est un joueur qui va s’attaquer à n’importe qui de n’importe quelle taille. Rosicky a l’agression de Patrick Vieira et la vision / compétence de Cesc Fabregas. Ce mélange parfait d’attributs fait de lui un joueur exceptionnel.

Le côté obscur: Mr Blessures ?

Pour une raison étrange que nous ne pouvons pas comprendre, nous ne semblons pas trouver quelque chose qui ferait que Rosicky ne soit pas aussi bon que nous le prétendons. «Si tu aimes le football, tu aimes Tomas Rosicky», affirmait Wenger! et nous sommes d’accord.

Le « contre » d’aujourd’hui pourrait juste être un coup d’oeil à la raison qui a fait que Rosicky n’atteigne pas son plein potentiel; LES BLESSURES !

Malchance, quand tu nous tiens !

Certains footballeurs n’ont vraiment pas de chance quand il s’agit de rester en forme et de jouer environ cinq matchs par saison. Dans ces cas très remarquables, il y a un joueur que certains fans auraient oublié combien de fois il a été blessé depuis son passage en Premier League; Tomas Rosicky !

Tomas Rosicky really is a walking injury. (via Reddit user xmakelele) #AFC pic.twitter.com/cP7vw56azk — Top Corner (@HITCtopcorner) 4 février 2016



Il a subi 53 BLESSURES depuis le début de sa carrière … mais seulement 14 d’entre eux sont passés à l’écart d’Arsenal, ce qui signifie qu’il a subi 39 blessures étonnantes depuis 2006! c’est choquant ! et tellement triste !

Pour conclure, On se souvient de lui de la même manière que Pires, Brady et Rocastle ou pas est l’objet d’un débat. Cependant, il ne fait aucun doute que Tomas Rosicky a été un brillant serviteur d’Arsenal. Son héritage à Arsenal est significatif, et son séjour en Angleterre en vaut la peine. Bien qu’il ait dû souffrir pour son art, Rosicky a réalisé quelque chose en dépit de ses nombreux revers. Tout comme l’homme qui a inspiré son surnom, nous apprécierons «le petit Mozart» longtemps après son départ.