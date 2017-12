Les stars de foot qui ont raccroché les crampons en 2017

L’année 2017 a été marquée par le retrait de plusieurs icônes du football mondial à l’instar de Francesco Totti, Andréa Pirlo, Xabi Alonso.

A partir de 2018, on n’aurait plus le plaisir de regarder ces derniers jouer et ils vont certainement nous manquer. Le dernier en date est Kaka, l’ancienne star de Milan et le Real Madrid.

Voici les stars de foot qui ont annoncé la fin de leur carrière en 2017

Francesco Totti

La légende de la Serie A est le symbole de fidélité ! Tout comme Maldini ou Zanetti, il a choisi de terminer sa carrière dans son club de cœur, l’AS Roma.

Andrea Pirlo

Après des passages réussis à Milan puis à la Juventus, où il a vécu une nouvelle jeunesse, Pirlo a eu une fin de carrière tranquille aux Etats-Unis. Il va certainement manquer à la Squadra, qui a raté le Mondial 2018 après son départ …

Frank Lampard

Après une brillante carrière avec Chelsea, Lampard s’est exilé en MLS. Sa Ligue des Champions remporté en 2012 est certainement son meilleur souvenir avec les Blues.

Ricardo Kaká

L’élégant ! Kaka a brillé avec l’AC Milan et le Real Madrid. Il a par la suite porté les maillots de Sao Paulo et Orlando City où il a fini sa carrière.

Philipp Lahm

Le capitaine du Bayern Munich a annoncé sa retraite à l’âge de 33 ans. Le champion du Monde restera à jamais dans la mémoire du football allemand.

Xabi Alonso

Son palmarès est riche, ses buts du milieu de terrain avec Liverpool sont inoubliables.

Dirk Kuyt

Au pays-Bas, en Angleterre et en Turquie où il est passé, le Néerlandais a offert quelque chose de très prestigieux à Feynoord lors de son retour au pays.

Álvaro Arbeloa

Après avoir triomphé avec Liverpool, Real Madrid, c’est finalement avec West Ham que l’espagnol a raccroché les crampons.