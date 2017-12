FC Barcelone : le nouveau record de Lionel Messi

Copyright -Via Twitter @FranceFCB

Auteur du deuxième but face à Villarreal, Lionel Messi a battu le record de Gerd Müller en tant que joueur ayant le plus marqué avec un seul et unique club, dans les cinq grands championnats européens.

Auteur de 525 buts avec le FC Barcelone, Lionel Messi est devenu le meilleur buteur avec un seul club, dans l’histoire du football espagnol, anglais, italien, allemand et français.

Le légendaire buteur Allemand, Müller avait marqué 525 buts avec le Bayern Munich. Mais Messi le dépassera pour bientôt.