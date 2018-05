Portugal (J33) : Porto sacré grâce au match nul entre le Sporting et Benfica

Incapables de se départager ce samedi soir (0-0), le Sporting et Benfica laissent Porto remporter le titre de champion du Portugal, quatre ans après son dernier titre national.

Bien loin du stade José Alvalade, le FC Porto peut jubiler. En effet, alors que le derby de Lisbonne s’est conclu sur un match nul et vierge (0-0) ce samedi, les joueurs de Sergio Conceiçao sont officiellement sacrés champion du Portugal cette saison. La fin d’une disette de quatre ans, où Benfica avait tout raflé. Sauf que ce samedi, les joueurs de Rui Vitoria ont tout perdu ou presque. Incapable de battre les Leões, ou au moins de marquer, le SLB a donc laissé le titre à Porto, mais également la deuxième place, synonyme potentiellement de Ligue des Champions, à leur adversaire du jour. Car, après le match nul (1-1) à l’aller, les coéquipiers de Jérémy Mathieu passent devant Benfica au classement à la différence de buts particulière et ont donc leur destin en mains. En effet, une victoire à Maritimo lors de la dernière journée et les joueurs de Jorge Jesus verront le barrage de la prestigieuse coupe européenne. Pour Benfica, c’est décidément une soirée à oublier. Dimanche, les Dragons pourront, eux, fêter ça comme il se doit devant leur public, lors de la réception de Feirense.