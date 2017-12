Portugal (J14): Vincent Aboubakar régale avec un triplé !

Plus rien n’arrête le buteur vedette des Lions Indomptables du Cameroun et du FC Porto Vincent Aboubakar ! Auteur de 17 réalisations lors de ses 21 dernières titularisations toutes compétitions confondues, le héros de la finale de la CAN 2017 a de nouveau fait parler la poudre en signant un magnifique triplé sur la pelouse de Setubal (0-5), dimanche, en clôture de la 14ème journée de la Liga NOS portugaise.

Le natif de Yaoundé porte ainsi son compteur but à 12 unités en autant de titularisations cette saison en championnat et s’installe désormais à la seconde place du classement des buteurs du championnat lusitanien.

Avec 20 buts en 22 titularisations cette saison toutes compétitions confondues (12 en championnat, 3 en coupe et 5 en C1), le « serial buteur » camerounais s’impose désormais comme étant le buteur africain le plus prolifique en Europe juste devant Mohamed Salah (19 buts) et Pierre-Emerick Aubameyang (18 buts).

What a week for Porto’s Vincent Aboubakar! 🗓️ 2 games

⚽️ 5 goals#UCL pic.twitter.com/pWemdGEWXs — ★ #TeamOfTheYear ★ (@ChampionsLeague) 10 décembre 2017