Le portrait de la semaine: Timothy Weah sur les traces de son père

Il a juste 18 ans et ne fait que débuter sa carrière mais il suit déjà les traces de son illustre paternel. Né à New York le 22 février 2000, Timothy Weah, le fils de l’illustre « Mister George », Ballon d’Or 1995, a signé l’été dernier son premier contrat pro avec le Paris Saint-Germain.

Portrait d’un enfant de la balle promis à un avenir doré : Timothy Weah, le futur « Mister Timothy » !

Tim Weah a démarré sa carrière à 10 ans au sein de l’académie américaine BW Gottschee Soccer. Il a ensuite évolué durant un an avec les jeunes du New York Red Bulls avant de rejoindre le « Vieux Continent ». Après un test passé à Chelsea, Timothy rejoint le Paris Saint-Germain en 2014.

Membre du club de la capitale française depuis maintenant quatre ans, le natif de New-York est désormais lié avec le PSG jusqu’en juin 2020, et va donc poursuivre son cursus au centre de formation parisien.

International américain U21, Tim évolue aux postes d’attaquant et d’ailier droit. Auteur d’excellentes prestations avec les jeunes espoirs du PSG, il s’est imposé à seulement 18 ans comme étant l’un des éléments les plus importants de l’équipe entraînée par David Bechkoura.

Prometteur dans les équipes jeunes, Timothy a notamment remporté le championnat national des moins de 17 ans la saison écoulée. En UEFA Youth League, la pépite franco-américaine s’est remarquablement illustrée lors du dernier exercice avec notamment 3 réalisations dans son escarcelle.

Son père, l’illustre Mister George, l’un des meilleurs attaquants de l’histoire du PSG et actuel président du Libéria, était présent en juin dernier à Paris, pour voir son fils parapher son contrat.

« Je suis vraiment fier et heureux de voir mon fils Timothy évoluer dans ce grand club qu’est le PSG« , a confié le papa du joueur sur le site officiel du PSG « à lui maintenant de se donner les moyens pour poursuivre son rêve » raconte George Weah.

Progresser et s’imposer au fil des années, voilà le sacré défi qui attend le fils du légendaire attaquant.

