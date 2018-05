Phoenix : le drôle et incroyable corner tiré par Didier Drogba !

L’ancien joueur des Blues de Chelsea, Didier Drogba, s’est illustré d’une manière assez particulière lors de la victoire de son équipe, le Phoenix Rising FC face à Los Angeles Galaxy (4-3).

L’ancien capitaine des éléphants s’apprête à tirer un corner à la 70e minute. Il prend la bouteille d’eau d’un fan, et boit une gorgée. Il tire ensuite le corner, qui va trouver la tête d’un coéquipier. Et but ! Drogba célèbre le but en vidant le reste de la bouteille sur sa tête, comme s’il avait prévenu les deux jeunes garçons que y aura but sur ce corner.

L’attaquant ivoirien a inscrit plus tard le but de la victoire sur penalty, offrant les trois points à son équipe … Like a boss !