PES 2019 : l'étape européenne de la PES League en décembre, à Liverpool

Ce match sera capital pour les Nigérianes qui n'ont plus droit au faux pas après leur défaite lors de la première journée. En face, la Zambie, large vainqueur de la Guinée Equatoriale (5-0) croit à l'exploit.Un entraîneur doit réagir en professionnel. La question n'est pas de revenir sur notre échec face aux Sud-Africaines. Ce n'est pas le sujet du jour. Tout de suite après notre défaite, nous avons travaillé le dossier Zambie, à cette nuance c'est que cette équipe a marqué cinq buts ce qui a modifié un peu les données du groupe. Notre objectif n'a pas changé d'un iota, le titre et la qualification pour la Coupe du monde. Nous devons battre les Zambiennes. Nous sommes, en quelque sorte, au pied du mur. Le Nigeria est une grande équipe. Mes joueuses vont le montrer sur le terrain.Une joueuse ne doit pas être obnubilée par ce qui s'est passé auparavant mais regarder devant elle. On ne va pas constamment nous rappeler notre défaite. Nous avons compris ce qui n'a pas marché contre les Sud-Africaines et nous avons tout fait pour corriger nos erreurs. Ce n'est pas une tâche insurmontable. C'est vrai qu'on est peu habituées à voir les Super Falcons perdre un match et lorsque cela se produit, tout le monde veut se pencher, analyser, diagnostiquer le pourquoi de la défaite. Regardez le match et vous verrez. Nous sommes entrées dans la compétition dès notre qualification. Nous avions tout envisagé. Et nous savons ce que le football féminin nigérian représente en Afrique et dans le monde. Nous avons le flambeau entre les mains et nous n'avons pas envie de l'abandonner à quelqu'un d'autre.Nous avons frappé un grand coup à l'occasion de notre entrée en compétition. Depuis l'eau a coulé sous le pont ghanéen. Depuis deux jours nous nous sommes immergés dans celui qui nous attend contre le Nigeria. Et ce sera dur, très dur. Les Nigérianes jouent la réputation de leur football. Quand on a remporté huit titres sur dix, pas question de ne pas réagir après un échec. Nous savons que les Nigérianes sont habiles, tactiquement et stratégiquement très fortes. On va simplement procéder comme nous le faisons à chaque match mais en faisant très très attention à nos rivales. Elles sont bourrées de talent et d'expérience. Et vous voudriez que nous ne mettions pas tout en oeuvre pour les battre.La victoire contre la Guinée équatoriale a donné le moral à toute l’équipe. Nous sommes venues au Ghana avec l'ambition de passer le premier tour et de nous qualifier pour la Coupe du monde. La première étape a été franchie. La deuxième contre le Nigeria sera encore plus difficile, il faut garder les pieds sur terre. Nous étions, à notre arrivée, l'équipe condamnée à quitter la CAN à la fin du premier tour. Nous avons déjà contredit les pronostics une fois. Pourquoi pas deux, pourquoi pas trois. On verra. Les challengers sont parfois plus à l'aise que celles que tout le monde voit gagner. Rappelons que les finalistes et le vainqueur de la petite finale de cette CAN Féminine 2018 de se qualifier pour la Coupe du monde féminine 2019 qui aura lieu en France l’été prochain.