PES 2019 : Konami nous dira tout ou presque mercredi

La firme japonaise Konami a profité du dernier Clasico entre le Fc Barcelone et le Real Madrid pour annoncer l'arrivée prochaine d'informations liées à PES 2019.

Un premier teasing avait eu lieu pour les médias présents samedi dernier à Berlin, à l’occasion de l’Europe Round, l’étape européenne (et dernière étape d’ailleurs) du PES League World Tour, la compétition esport officielle sur PES 2018. Le directeur senior de la marque et du business chez Konami avait notamment invité les journalistes à regarder avec attention la rencontre entre le FC Barcelone et le Real Madrid, dimanche soir. Et plus précisément les panneaux publicitaires du Camp Nou, pour des informations « très intéressantes pour le futur de PES ».

You know, in case you somehow missed it… #PES2019 https://t.co/N36mzXvGg6 — Pro Evolution Soccer (@officialpes) 7 mai 2018

Chose promise chose faite : les spectateurs et téléspectateurs de la rencontre ont pu voir apparaître le logo de PES 2019… Mais aussi ce message « Full Reveal May 9th ». En clair : toutes les informations le 9 mai soit ce mercredi. L’occasion de tordre le cou ou non aux rumeurs faisant état d’une sortie le 30 août prochain, avec une édition Légende soutenue par l’anglais David Beckham en couverture. Reponse mercredi dans la journée via les réseaux sociaux officiels de Konami.