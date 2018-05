PES 2018 : l'Europe se met au japonais, la France rate le coche

L'Europe Round, troisième et ultime étape du PES League World Tour, la compétition eSport officielle sur PES 2018, a été remporté en simple par le Japonais "Sofia" et en triple par l'équipe italo-espagnole "Broken Silence". Venus en nombre, les joueurs français ont manqué l'occasion de gonfler le nombre de leurs représentants à la finale mondiale.

Il n’y en aura qu’un, finalement et c’est forcément moins bien que l’année dernière, à Londres puis à Cardiff, où ils avaient été deux à tenter de ramener le titre mondial en France. Vainqueur à Tokyo puis à Buenos Aires des deux premières étapes du PES LeagueWorld Tour, la compétition eSport officielle sur PES 2018, Jérémy « Tiomit_PW » Bruniaux espérait bien voir plusieurs de ses compatriotes, présents comme lui samedi dernier à Berlin, venir le rejoindre pour la grande finale mondiale, au lieu et à la date encore inconnues.

🎥 Okay, this is the last photo of the day… 1v1 champion @sofia_osaka! #PESLEAGUEWT2018 pic.twitter.com/LuuegwvXox — Pro Evolution Soccer (@officialpes) 5 mai 2018

Malheureusement aucun des six autres Frenchies engagés dans l’Europe Round n’est parvenu à se hisser dans le dernier carré, condition a minima pour espérer accrocher une des 8 places qualificatives pour les World Finals. Champion du monde 2010, Christopher « Christopher_PW » Maduro Morais a échoué en poules, tout comme Azzdine « Aazbabysk » Aitouzdi, Jérémy « Neo_Kampfer » Jaeger, de la structure Neo eSports et Kevin « Lensoi7762 » Popielarz. Titré sur la scène nationale en 2016, Kamel « Neo_TerribleTank » El Morabet a vu sa route s’arrêter net en quarts de finale, tout comme Lotfi « Neo_Lotfi » Derradji, présent la saison dernière à la finale mondiale et victime du duel fratricide qui l’opposait à son compatriote… Jérémy Bruniaux.

Les Français auront des représentants en triple

📸 Last photo of the day… WINNERS! #PESLEAGUEWT2018 pic.twitter.com/pO8lf6ZRB9 — Pro Evolution Soccer (@officialpes) 5 mai 2018

Le numéro un mondial, déjà assuré d’être aux World Finals, n’a pas pu réaliser la passe de trois à Berlin. C’est le Japonais Naoki « Sofia » Sugimura, que le Français avait battu en demi-finale à Tokyo, qui s’est imposé dans la capitale allemande, effaçant plusieurs gros noms sur sa route, comme le Brésilien Felipe Mestre, l’Italien « Ettorito97 » et l’Espagnol Alex Alguacil. Ces deux derniers, eux aussi assurés d’être du rendez-vous de la finale mondiale, n’ont pas perdu leur week-end pour autant : aux côtés de l’Italien « IlDistruttore » avec qui ils forment la formation « Broken Silence », ils ont remporté l’épreuve européenne en 3 vs 3 et joueront donc sur les deux tableaux dans quelques semaines. A défaut d’avoir plus d’un représentant en individuel, la France aura également ses chances en coopération avec le trio de la Neo eSports, vainqueur le mois dernier à Buenos Aires.