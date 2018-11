Perdu d’avance pour l’ASM ?

Avec une infirmerie pleine, une équipe en pleine crise de confiance et un adversaire qui écrase tout sur son passage en Ligue 1, la réception du PSG ressemble à un défi insurmontable pour Monaco ce dimanche soir (21h00).

Jeudi, au moment d’annoncer sa liste, Didier Deschamps a volé au secours de Thierry Henry, dont les débuts d’entraîneur à Monaco ressemblent à un long chemin de croix.Le sixième avait été le bon pour DD. Or pour Thierry Henry, le sixième le voit affronter le PSG (21h00 dimanche), qui reste sur douze victoires en autant de journées de championnat cette saison. « On sait que c’est déjà compliqué avec le onze titulaire, mais avec une équipe amoindrie et pas mal de jeunes, ça l’est encore plus », a soufflé le successeur de Leonardo Jardim en conférence de presse. Car en plus de chercher la clé pour l’emporter, le coach monégasque doit composer avec un effectif très amoindri.Pour ce match contre le PSG, le club de la Principauté n’a pas assez de doigts pour compter ses absents. 14 blessés, et pas des moindres si on cite Subasic, Glik, Aholou, Rony Lopes, Golovin et Jovetic, auxquels il faut ajouter la suspension de Tielemans. Par conséquent,, avec le replacement annoncé d’Henrichs en défense centrale, ou l’association entre Aït-Bennasser et Pelé au milieu. Pourtant, malgré tous ces éléments contraires, Monaco est condamné à l’emporter pour avancer au classement. « Il y a une pression, et tant qu’on n’aura pas gagné et enchaîné quelques bons matchs, cette pression sera toujours là », a reconnu l’ancien attaquant d’Arsenal.Après les défaites contre Reims (1-0) et Bruges (0-4) ces derniers jours, le discours d’Henry s’est d’ailleurs voulu simple, pour ne pas dire simpliste. « Il faut revenir aux bases : resserrer les lignes comme on a pu le faire un peu à Bruges, être beaucoup plus solides, gagner des duels, a listé l’entraîneur de l’ASM.On a vu de belles histoires par le passé en Coupe de France. Il faut qu’on arrive à faire de ce match un match de Coupe. » Et pourquoi pas espérer ce qui aurait tout l’air du miracle. Dans tous les cas, la trêve internationale qui débutera après ce match contre le PSG devrait permettre de s’aérer l’esprit. Ou pas. « J’aurai cinq joueurs à l’entraînement avec les blessés et les départs en sélection. Alors honnêtement, oui, cette trêve est un handicap… » Décidément, on ne s’en sort pas.