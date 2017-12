Pays-Bas  - Ajax Amsterdam : Visite médicale pour Hassane Bandé (Malines)

Selon HLN, l’Ajax Amsterdam serait parvenu à un accord global pour le transfert de l’attaquant de Malines, Hassane Bandé. Arrivé l'été dernier en Belgique, le Burkinabè serait d'ores et déjà sur le départ.

Sous réserve de la traditionnelle visite médicale, Hassane Bandé (19 ans), l’attaquant burkinabè de Malines, serait en passe de s’engager avec l’Ajax Amsterdam. Et ceci malgré la concurrence de certaines écuries allemandes et belges. Selon HLN, les Néerlandais devraient débourser près de dix millions d’euros pour recruter celui qui a inscrit huit buts cette saison en Jupiler Pro League. Les Amstellodamois seraient disposés à l’acheter dès cet hiver et le louer six mois à Malines.