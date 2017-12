Pavard prolonge au VfB

Le défenseur international des Bleus, Benjamin Pavard, a prolongé le contrat le liant avec le VfB Stuttgart jusqu’en 2021.

Le VfB Stuttgart a calmé les cadors allemands. Alors que Benjamin Pavard était notamment courtisé par le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, comme l’avait révélé le quotidien Bild le mois dernier, les Schwaben ont annoncé avoir trouvé un accord avec l’international des Bleus pour prolonger son contrat jusqu’en 2021. Pavard veut progresser dans un club qui lui fait confiance Dans un communiqué publié sur le site officiel du club, l’ancien Lillois a révélé qu’il y avait bien « eu plusieurs demandes d’autres clubs au cours des dernières semaines et des derniers mois ». Mais il n’a « jamais pensé quitter Stuttgart », et souhaiter « continuer à développer ». Depuis le début de la saison, le polyvalent joueur de 21 ans a disputé l’intégralité de toutes les rencontres de Bundesliga.