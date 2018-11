Paul Pogba (Manchester United) prêté à la Juventus Turin ?

La 5eme journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions débute ce mardi soir. Outre Lyon, qui reçoit Manchester City, beaucoup d’équipes peuvent se qualifier pour les 8emes de finale. C’est le cas des cadors que sont le Bayern, le Real ou encore la Juventus, mais pas que.

Groupe E : Le Bayern et l’Ajax qualifiés ?

Groupe F : Lyon surveillera Hoffenheim-Shakhtar

Groupe G : Duel pour la première place à Rome

Groupe H : La Juventus a grillé son joker

En tête de son groupe avec un parcours presque parfait, le Bayern Munich n’a plus besoin que d’un point pour valider sa qualification pour les 8emes de finale. Les Bavarois reçoivent cependant le Benfica Lisbonne (21h00) dans un climat tendu après le match nul contre Düsseldorf en Bundesliga (3-3) qui a relancé les rumeurs de départ de l’entraîneur Niko Kovac . Troisième, le club portugais est lui condamné à gagner pour continuer à croire en une qualification. Mais c’estEn cas de défaite ou du match nul de Benfica, le club néerlandais n’aura besoin que d’un point face à l’AEK Athènes (18h55) pour retrouver la phase à élimination directe de la C1 pour la première fois depuis 2006. Plus simple, un succès en Grèce et le champagne pourra être débouché quoi qu’il arrive. Ce mardi soir, Lyon accueille Manchester City (21h00) avec la ferme intention de réaliser un nouvel exploit, deux mois après son succès en Angleterre. Sauf que depuis cette victoire surprise, l’OL n’a plus gagné en Ligue des Champions et reste sur trois matchs nuls. Une situation qui complique sa qualification pour les 8emes de finale. Leader du groupe F, Manchester City n’a en effet besoin que d’un point pour valider son billet pout le prochain tour. Un succès lui assurerait même la première place de la poule avant même la dernière journée. Pour les Lyonnais, il s’agirait presque d’un match bonus.Mais avec une défaite, il leur faudra regarder attentivement le score de Hoffenheim contre le Shakhtar Donetsk (21h00). En souhaitant une victoire du Shakhtar, ce qui leur permettrait de se contenter d’un nul en Ukraine en décembre.Dans le groupe G, le Real Madrid et l’AS Rome comptent le même nombre de points à deux journées de la fin de la phase de groupes. Les Merengue traînent comme un boulet leur défaite surprise contre le CSKA Moscou (1-0), mais gardent un avantage sur le club de la Louve grâce à leur victoire à l’aller (3-0)., en partant du principe que le CSKA ne réalisera pas une improbable remontée pour priver l’un des deux favoris de la poule d’une qualification pour les 8emes de finale. Un match nul serait favorable aux Madrilènes, qui resteraient aux commandes à la différence de buts particulière, à condition ensuite de ne pas se rater une nouvelle fois contre les Moscovites lors de la dernière journée. Battue dans les derniers instants par Manchester United lors de la dernière journée (1-2) , la Juventus Turin a grillé son joker dans ce groupe H. Toujours en tête, les Bianconeri ne doivent cependant pas se rater ce mardi soir contre Valence (21h00). Troisième du groupe, le club espagnol doit absolument l’emporter pour garder une chance de voir les 8emes de finale, car dans le même temps, Manchester United ne devrait pas avoir à forcer son talent pour venir à bout des Young Boys de Berne à Old Trafford (21h00). Et comme la dernière journée, début décembre, mettra aux prises Valence et MU au Mestalla, tous les espoirs seront alors permis pour les coéquipiers de Kevin Gameiro. Mais