Patrick Mboma : « Sadio Mané ne peut pas inscrire 30 buts par saison.»

L’ancien international camerounais et actuel consultant sur la chaîne Canal+Afrique, Patrick Mboma, canal+afrique a accordé une interview au quotidien sénégalais, Stades. Il a profité de l’occasion pour s’exprimer sur la relation entre Mohamed Salah et l’international Sénégalais, Sadio Mané.

Selon l’ancien attaquant du Cameroun, Patrick Mboma, Sadio Mané est en train d’accomplir la meilleure saison de sa carrière « je le pense. Il s’est qualifié pour la coupe du monde avec sa sélection. Et en club, il peut remporter la Ligue des Champions, même si Liverpool n’est pas favori. En championnat d’Angleterre, il est devenu le meilleur buteur sénégalais de l’histoire de la Premier League, il marque et fait marquer. » , a déclaré le consultant de Canal+Afrique.

Sur son association avec Mohamed Salah, le meilleur joueur d’Angleterre de la saison 2017-2018, Mboma pense que le duo d’attaque Sénégalo-Egyptien de Liverpool est complémentaire « ils sont très complémentaires. Ces deux joueurs ont un immense talent et ils auraient pu être en concurrence. Or, c’est tout le contraire. Salah et Mané ont tous les deux pris une dimension supplémentaire. Salah est plus buteur. Sadio, il ne va pas inscrire trente buts par saison. Mais quinze ou vingt, oui. Et il fait marquer. Cela signifie qu’il peut être décisif. Je pense qu’il peut encore s’améliorer dans le dernier geste. Ces derniers temps, il a su gommer certaines décontractions. » , a déclaré Patrick Mboma dans Stades.