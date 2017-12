Pas de prolongation pour Mourinho ?

Selon le Daily Mirror, les dirigeants de Manchester United hésiteraient à proposer une prolongation de contrat à José Mourinho.

Sous les ordres de José Mourinho, Manchester United a retrouvé quelques couleurs et garni son armoire à trophées (Community Shield 2016, League Cup 2017, Ligue Europa 2017). Mais le titre de champion d’Angleterre risque d’échapper cette saison encore aux Red Devils, relégués à treize points de l’inarrêtable leader Manchester City. Éliminés par Bristol City en League Cup mercredi (2-1) et tenus en échec par Leicester samedi (2-2), les Mancuniens connaissent une période mitigée en termes de résultats. Le style de jeu prôné par le technicien portugais laisse aussi bon nombre d’observateurs sceptiques. Tous ces éléments pourraient-ils remettre en cause l’avenir du « Special One » dans le club du nord de l’Angleterre ? A en croire le Daily Mail, les dirigeants de Man U auraient en tout cas décidé de marquer le pas dans les négociations concernant la prolongation de contrat de l’ancien coach du Real Madrid, qui doit expirer en juin 2019. Pour eux, Mourinho ne serait donc pas forcément l’entraîneur le plus à même de ramener United vers les sommets…