Parme : Gervinho répond à ses détracteurs !

Le latéral gauche a fait son entrée en jeu à la 70e minute et n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe face aux Reds. Naples est ainsi renversé en Ligue Europa. En fin de match Faouzi Ghoulam a déclaré au micro de Sky Sports : "Ça n’a pas été un match facile. Ils ont commencé un pressing haut, pour nous ça a été de plus en plus dur après le but. Ils ont joué leur jeu, fait de vitesse et de contres. Décevant car nous avons fait une phase de poule extraordinaire, mais on a pas eu de chance." "Le président nous a dit qu’on avait fait notre match, qu’il avait manqué un but, et que c’est ça qui avait fait la différence. On doit se relever car il y a encore beaucoup de matchs et l’Europa League. Je suis désolé pour les tifosi, et aussi pour nous qui avons tant donné. Ils disaient tous qu’on ne sortirait pas du groupe, mais on a été dans le coup du début à la fin." Rappelons que l'ailier international algérien Adam Ounas est resté sur le banc durant cette rencontre malgré sa magnifique prestation face à Frosinone en championnat.