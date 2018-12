Paris : Une bonne nouvelle avant d'aller à Belgrade

Kalidou Koulibaly (Naples), c’est 100 M€ !

Chelsea : Victor Moses vers la sortie

Equipe de France : Zidane pour succéder à Deschamps ?

Liverpool : Joe Gomez prolonge jusqu’en 2024

Villarreal se sépare de son coach

A la recherche d’un top player pour la saison prochaine, Naples pourrait se séparer de l’un de ses cadres afin de disposer des moyens nécessaires pour réaliser une telle opération. Alors que le président Aurelio De Laurentiis rêve de faire revenir Edinson Cavani (31 ans, Paris Saint-Germain), l’actuel deuxième de Serie A pourrait notamment sacrifier Kalidou Koulibaly (27 ans). Selon les informations de Rai Sport, le défenseur central international sénégalais ne serait pas considéré comme intransférable. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec la formation entraînée par Carlo Ancelotti, l’ancien joueur de Metz et de Genk pourrait faire ses valises face à une proposition de… 100 M€. Il s’agirait du prix réclamé pour le natif de Saint-Dié-des-Vosges qui serait courtisé par plusieurs cadors européens.Malgré un engagement courant jusqu'en juin 2021 avec Chelsea, l'ailier international nigérian Victor Moses (27 ans) se rapprocherait toujours un peu plus de la sortie. Selon The Sun, les Blues souhaiteraient se séparer de l'ancien joueur de Wigan et Crystal Palace, qui n'entrerait pas dans les plans de Maurizio Sarri, le successeur d'Antonio Conte à la tête des Blues. Apparu à deux reprises cette saison en Premier League, le Super Eagle pourrait être disponible pour un peu plus de treize millions d'euros lors du Mercato d'hiver. Alors que Crystal Palace pourrait essayer de récupérer son ancien protégé, Fulham aurait aussi un œil attentif sur le dossier du natif de Kaduna.Invité en compagnie de son staff sur le plateau de beIN Sports, Didier Deschamps a évoqué plusieurs sujets au moment de remonter le fil de la Coupe du Monde 2018. Le sélectionneur de l’équipe de France a notamment évoqué sa succession, avec un mot pour un certain Zinedine Zidane. « J’ai succédé à Laurent Blanc et il y aura forcément quelqu’un pour me succéder, a souri le sélectionneur. Je n’ai aucun souci avec ça, je sais parfaitement que chaque jour qui passe je me rapproche un peu plus de la sortie. Je le vis très bien. » Et pour le remplacer le moment venu, DD a sa petite idée : « Il y en a un à qui ça arrivera à un moment ou à un autre, c’est évidemment Zizou s’il n’est pas déjà pris sur une autre mission… » Le message est passé.Recruté pour près de cinq millions d’euros il y a trois ans, le défenseur central international anglais Joe Gomez prolonge officiellement l’aventure avec les Reds de Liverpool. Agé de 21 ans, l’ancien joueur de Charlton a paraphé un nouveau bail courant jusqu’en juin 2024 avec l’écurie managée par Jürgen Klopp. « Je suis au club depuis quelques années maintenant, j’ai le plaisir de jouer pour Liverpool et de comprendre ce que cela signifie, a expliqué le natif de Catford sur le site officiel de l’actuel leader de Premier League. Je suis donc ravi d’avoir la possibilité de prolonger mon contrat ici. »En poste depuis septembre 2017, Javier Calleja n’est plus l’entraîneur de l’équipe première de Villarreal. Suite à la défaite de samedi contre le Celta Vigo (3-2, 15eme journée de Liga), et alors que les coéquipiers de Karl Toko Ekambi pointent à une inquiétante dix-septième place au classement, le technicien espagnol a été écarté par le sous-marin jaune. La nouvelle a été officialisée ce lundi matin.