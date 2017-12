Paris tient sa première recrue hivernale

L'Equipe révèle que le Paris Saint-Germain et Wendel se seraient mis d'accord pour un transfert lors du Mercato hivernal. Fluminense exigerait 10 millions d'euros pour céder son milieu de terrain.

Très gourmand sur le marché des transferts l’été dernier, le Paris Saint-Germain va certainement se faire discret cet hiver. Les ventes (Lucas, Hatem Ben Arfa…) devraient être privilégiées, afin de se mettre autant que possible en conformité avec les règles du fair-play financier. Mais cela n’exclut pas l’arrivée de nouveaux éléments. A vrai dire, un joueur serait même tout proche de s’engager avec le club de la Capitale. Il s’agirait de Wendel. A en croire L’Equipe, qui aurait demandé confirmation à l’agent du milieu de terrain brésilien de 20 ans, un accord aurait été trouvé entre les deux parties. Charge au PSG, désormais, de s’acquitter des 10 millions d’euros réclamés par Fluminense, club avec lequel le Carioca est sous contrat jusqu’en décembre 2020. Carlos Henrique Brasil : « Wendel a le même style que Verratti » En cas d’officialisation du transfert, Paris pourrait choisir entre deux options : soit directement intégrer Wendel à son groupe professionnel, soit le prêter à une autre écurie européenne pendant six mois. Le FC Porto se serait d’ailleurs montré intéressé pour accueillir l’Auriverde. « Quel que soit le choix du PSG, c’est un rêve qui va se réaliser, a affirmé Carlos Henrique Brasil, l’agent du joueur, à L’Equipe. Wendel est prêt. Il a le même style que Verratti. Il a beaucoup de personnalité. Il a beaucoup de personnalité et joue avec son cœur. Antero Henrique l’a déjà beaucoup vu jouer, il sait ce qui sera le meilleur pour lui. » Une décision qui sera probablement en grande partie conditionnée par les autres mouvements enregistrés au sein de l’effectif parisien au cours de l’hiver.