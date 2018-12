Ligue 1: Le PSG sacré champion d’automne !

Mené 2-0 à la demi-heure de jeu par des Lillois ultra-réalistes, Lyon a raté un penalty et touché la barre avant d’arracher le nul en fin de match samedi (2-2). Les deux candidats au podium qui se neutralisent, ce sont leurs concurrents directs qui pourraient faire une excellente opération ce week-end.

Le debrief

Le film du match

Tops et flops



TOP 3



FLOP 3

Monsieur l’arbitre au rapport

La feuille de match

L1 (15eme journée) / LILLE - LYON : 2-2

Lille

Lyon

L’OL ne méritait tout simplement pas de repartir bredouille de Lille. Et pourtant, il a dû s’arracher pour ramener un nul (2-2), obtenu d’un but de Moussa Dembélé dans les dix dernières minutes samedi. Les Gones laissent ainsi les Lillois derrière eux, même si Montpellier, voire Marseille, pourrait profiter de ce match nul pour leur passer devant et s’emparer de la deuxième place du classement de L1 derrière le PSG. Ils oscilleront forcément entre divers sentiments à l’issue d’une rencontre sur laquelle ils ont affiché une forte emprise. Pour preuve, ils l’ont terminée avec 67% de possession et 34 centres au compteur. Des statistiques impressionnantes pour les hommes de Bruno Genesio, qui rumineront certainement les énormes occasions vendangées en début de match, lors d’un premier temps fort qui a duré une vingtaine de minutes.Au lieu de prendre logiquement l’avantage dans cette période, ils se sont retrouvés menés de deux buts après une petite demi-heure, sur deux contres bien menées par des Lillois ultra-réalistes, pour mettre aussi en lumière les failles défensives de Lyon sur les attaques rapides. Rassérénés par leur réussite maximale, les Dogues ont retrouvé des couleurs après avoir tenu la baraque tant bien que mal et auraient même pu plier le match juste avant la mi-temps. Mais Jonathan Ikoné a touché le poteau et l’OL a repris son intense domination au retour des vestiaires. Les Nordistes sont seulement restés menaçants sur coups de pied arrêtés, tout en continuant de souffrir à chaque accélération lyonnaise. Le penalty raté et la barre trouvée par Depay ont retardé l’échéance.Mais le club rhodanien a fini par gratter le minimum qu’il pouvait espérer au vu du nombre d’occasions créées et de la qualité de la copie rendue. Ironie du sort, c’est le LOSC qui a bénéficié de l’ultime opportunité de forcer la décision. Mais il pourra difficilement se plaindre de partager les points avec l’OL, qui lui aura montré à quel point il lui reste du chemin à parcourir pour s’imposer comme un candidat crédible au podium. Surtout que Lille n’a pris que deux points sur les quatre dernières journées. Insuffisant pour jouer l’Europe, tandis que Lyon reste sur neuf matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Sur cette série, les Gones n’ont toutefois que quatre victoires, la faute le plus souvent à un manque d’efficacité dans les deux surfaces. Un défaut récurrent qui risque de faire mal à terme.Après un premier centre, Tete est de nouveau servi sur la droite, d’une talonnade de B.Traoré. Son centre au cordeau est prolongé par J.Fonte jusqu’à F.Mendy, qui profite de la glissade de Celik pour trouver en retrait Depay. Ce dernier allume du droit et Maignan repousse d’un bon réflexe de la jambe droite.J.Fonte tergiverse balle au pied et se la fait chiper dans les pieds par Cornet, qui se présente seul face à Maignan. L’attaquant lyonnais bute néanmoins sur le gardien lillois, auteur d’une excellente sortie pour boucher l’angle.Suite à une grosse bataille dans le rond central, T.Mendes ouvre sur Celik. Le latéral lillois joue le une-deux avec Pepe et centre au point de penalty pour L.Rémy, qui était au départ de l’action. Sa reprise piquée de l’intérieur du droit loge le ballon dans la lucarne gauche d’A.Lopes, scotché sur sa ligne.Aouar lance Cornet dans le dos de la défense lilloise. L’ancien Messin devance la sortie de Maignan et retrouve à l’entrée de la surface Aouar, dont la reprise est mal ajustée. Mais B.Traoré est sur la trajectoire et n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but vide. C’était sans compter sur le retour énorme de Dabila, qui sauve les siens en déviant sur sa barre. B.Traoré était de toute façon hors-jeu.Aouar perd le ballon plein axe dans le camp lillois et le LOSC mène le contre-attaque suite à la récupération de T.Mendes. L.Rémy transperce le bloc lyonnais plein axe sans être attaqué et fixe la défense centrale avant de décaler Pepe, qui glisse du gauche le ballon entre les jambes de Marçal pour surprendre A.Lopes.Ikoné s’arrache face à F.Mendy puis devant Marcelo pour récupérer le ballon dans les pieds du capitaine lyonnais. Il atterrit sur Pepe, qui fixe la défense lyonnaise pour retrouver son partenaire de l’attaque lilloise. Seul face à A.Lopes, Ikoné ouvre bien son pied droit, mais sa frappe échoue sur le poteau gauche du but de l’OL.Penalty en faveur de Lyon, pour une faute peu évidente de T.Mendes à l’extrême limite de la surface lilloise. Après intervention du VAR, l’arbitre confirme sa décision et Depay se charge de la sentence. Il choisit de le tirer en force plein axe et prend Maignan à contre-pied. Mais sa frappe surpuissante s’envole au-dessus du cadre.Ndombele sert entre les lignes Depay, qui se retourne sur son contrôle et trouve B.Traoré, bien parti dans le dos de la défense lilloise. L’attaquant burkinabé se remet sur son pied gauche pour chercher le petit filet opposé. Sa frappe enroulée n’est pas bien ajustée.Corner pour Lille sur la gauche. T.Mendes le tire rentrant et Xeka coupe la trajectoire du centre au premier poteau. Sa reprise décroisée prend la direction du petit filet opposé. A.Lopes se détend parfaitement sur sa gauche pour la repousser.Depuis la droite, B.Traoré repique dans l’axe et s’appuie sur Depay. Le Néerlandais résiste dos au but à Dabila et attire la prise à deux de Xeka avant de remettre à B.Traoré d’une talonnade lumineuse. L’ancien de Chelsea conclut d’une frappe de l’intérieur du gauche sur laquelle Maignan ne peut qu’effleurer le ballon.Corner pour Lille depuis la droite. A la tombée du centre sortant de T.Mendes, J.Fonte ne peut reprendre dans de bonnes conditions. Mais le ballon arrive jusqu’à L.Rémy, qui envoie une demi-volée du gauche puissante. A.Lopes sort un bel arrêt réflexe pour repousser cette tentative.Après un contact entre Aouar et Xeka, les Lillois s’arrêtent de jouer et B.Traoré en profite pour lancer Terrier sur la droite. L’ancien Strasbourgeois centre intelligemment à hauteur pour trouver Depay au second poteau. Le buteur de l’OL reprend en force et bat Maignan, sauvé par la transversale.B.Traoré accélère le jeu sur la droite et combine avec Terrier, dont le centre de la droite est à destination du Burkinabé. C’est trop derrière lui, mais il touche le ballon au passage et ça revient sur M.Dembélé, qui se jette pour conclure au point de penalty.Ballo-Touré déborde tout en puissance et déboule sur la gauche avant de centrer en retrait pour Pépé. A l’entrée de la surface, l’Ivoirien reprend du gauche et enroule parfaitement sa frappe, qu’A.Lopes va enlever de sa lucarne au premier poteau d’une magnifique envolée.Sans les exploits deen début de match, Lille aurait certainement couru après le score. Au-delà de faire le show par ses parades spectaculaires et ses sorties supersoniques, le gardien formé au PSG a dégagé beaucoup de sérénité. Sa réputation a aussi joué quand Depay a forcé son penalty en début de seconde période pour l’envoyer au-dessus. En plus, il avait baraka avec lui.Impuissant sur les deux buts concédés en première période,a sorti le grand jeu à son tour au retour des vestiaires. Avec deux gros arrêts sur corner, le gardien lyonnais a d’abord maintenu son équipe dans le match. Il a ensuite préservé le point du nul avec un ultime exploit sur une frappe de Pepe. Toujours le Lyonnais le plus régulier cette saison.n’avait plus marqué depuis mai dernier et son dernier but en L1 remontait à plus de six ans, contre Lyon déjà. L’attaquant de Lille a débloqué son compteur avec le LOSC et ajouté une passe décisive pour faire bonne figure. L’ancien de l’OL a aussi montré du mieux dans le jeu, même s’il a encore une belle marge de progression. Sur la bonne voie, incontestablement.allait mieux depuis le passage à trois défenseurs centraux, mais le vice-capitaine lyonnais est retombé dans ses travers. Gêné par la vitesse des attaquants lillois, son point faible, le Brésilien a souffert sur chaque contre lillois et affiché une grande fébrilité sur chaque attaque. Pas plus en réussite dans ses relances, avec du jeu long très imprécis.Symbole d’une attaque lilloise qui n’a pas toujours bien négocié les contre-attaques,a fait preuve d’énormément de déchet (seulement 60% de passes réussies). Il a surtout peu pesé sur la rencontre, avec 18 petits ballons touchés, et vendangé une énorme balle de 3-0 qui aurait tout bouleversé juste avant la mi-temps.Comme son partenaire offensif,a croqué trop de ballons aux abords de la surface lyonnaise et n’a pas retrouvé la confiance qui était la sienne en début de saison. Très discret avec le cuir, il a aussi laissé des boulevards à Tete dans son couloir, même s’il a fait des efforts, trop désordonnés pour être réellement efficaces.Un match bien maîtrisé de la part de Benoît Bastien, même si le penalty accordé aux Lyonnais en tout début de seconde période était probablement généreux. Comme Depay l’a tiré au-dessus, c’est une décision qui restera sans conséquence.Temps frais - Pelouse bonne: M.Bastien (: L.Rémy (17eme) et Pepe (28eme) pour Lille – B.Traoré (63eme) et M.Dembélé (86eme) pour Lyon: J.Bamba (42eme) et T.Mendes (42eme) pour Lille - Depay (40eme) pour Lyon: AucuneMaignan () - Celik (), J.Fonte (cap) (), Dabila (), Ballo-Touré () - T.Mendes (), Xeka () - Pépé (), Ikoné () puis T.Maia (87eme), J.Bamba () puis Ié (70eme) - L.Rémy () puis Leao (73eme): Jakubech (g), Y.Koné, Araujo, Soumaré: C.GaltierA.Lopes () - Denayer (), Marcelo (cap) () puis M.Dembélé (73eme), Marçal () - Tete (), Ndombele (), Aouar () puis Fekir (83eme), F.Mendy () - B.Traoré (), Cornet () puis Terrier (32eme /), Depay (: Gorgelin (g), Morel, Tousart, P.C.Diop: B.Genesio